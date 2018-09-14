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14.09.2018
Lenta.ru

Россия задействует секретное оружие на маневрах "Восток-2018"

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Учения "Восток-2018"
Учения "Восток-2018".
Источник: РИА Новости

Новейшие российские радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами "Силок-01" и "Житель" используют на масштабных маневрах "Восток-2018", сообщает Минобороны России.

Военное ведомство отмечает, что "соответствующие расчеты будут круглосуточно мониторить воздушное пространство в районах размещения войск для защиты важных объектов от нападения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника на командные пункты и другие объекты".

"Силок" предназначен для автоматического обнаружения беспилотников на любой высоте, определения их координат и электронного подавления на различных диапазонах радиочастот. Станция постановки помех "Житель" способна заблокировать каналы связи беспилотников в радиусе 50 километров. Аппаратура автоматически находит источник сигнала, подбирает для него оптимальную помеху и блокирует передачу данных, а также команды управления дроном. Данные комплексы поступили на вооружение подразделений войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в 2018 году. Оружие использовалось в Сирии.

Маневры войск "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Всего в учениях задействованы около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Маневры "Восток-2018" являются крупнейшими с момента распада СССР военными учениями на территории России.

13.09.2018
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