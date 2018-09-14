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14.09.2018
ТАСС

Более 50 вертолетов обеспечили высадку десанта на учениях "Восток-2018" в Забайкалье

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Отработка десантирования. Архивное фото
Отработка десантирования. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Практические действия десанта отрабатывались в рамках проведения эксперимента по созданию и боевому применению десантно-штурмовых подразделений "нового типа"

ПОЛИГОН ЦУГОЛ /Забайкальский край/. 13 сентября. / ТАСС/. Более 50 вертолетов были задействованы для обеспечения высадки десанта на полигоне Цугол в Забайкальском крае в рамках основного этапа учений "Восток-2018".

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Для обеспечения аэромобильных действий десанта были привлечены более 40 вертолетов Ми-8АМТШ, два тяжелых многоцелевых транспортных вертолета Ми-26 и более 10 вертолетов огневой поддержки Ми-24", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны, практические действия десанта отрабатывались в рамках проведения эксперимента по созданию и боевому применению десантно-штурмовых подразделений "нового типа".

"В том числе осуществлялась переброска военно-транспортными вертолетами подразделений мобильного резерва, на вооружении которых состоят высокоманевренные специальные транспортные средства. На внешней подвеске вертолетов Ми-8 в заданный район были доставлены автомобили УАЗ "Пикап", вертолетами Ми-26 было десантировано посадочным способом восемь мотовездеходов, четыре бронеавтомобиля "Рысь", оснащенных ПТУР "Корнет" и крупногабаритными пулеметами "Корд", - добавили в военном ведомстве.

"Восток-2018"

Маневры "Восток-2018" проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Всего в маневрах участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Эти маневры являются самым масштабными в истории российской армии. Подобных учений не проводилось с 1981 года, когда на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря в СССР прошли маневры с участием около 100 тыс. человек.

13.09.2018
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принадлежат ТАСС
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1 комментарий
№1
14.09.2018 04:07
Цитата, q
На внешней подвеске вертолетов Ми-8 в заданный район были доставлены автомобили УАЗ "Пикап", вертолетами Ми-26 было десантировано посадочным способом восемь мотовездеходов, четыре бронеавтомобиля "Рысь", оснащенных ПТУР "Корнет" и крупногабаритными пулеметами "Корд", - добавили в военном ведомстве.

Чтобы не таскать тяжёлые Рыси все перечисленные вооружения , ПТРК КОРНЕТ,  КОРД, а также минометы и НОНА-Б  можно установить на квадроциклы и перемещать по 3-4 шт. на внешней подвеске Ми-8.
Для огневой поддержки батальонной мобильной группы этого вооружения должно быть достаточно и не потребуется использовать огромные "коровы" Ми-26.
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