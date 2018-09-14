Более 50 вертолетов обеспечили высадку десанта на учениях "Восток-2018" в Забайкалье
Практические действия десанта отрабатывались в рамках проведения эксперимента по созданию и боевому применению десантно-штурмовых подразделений "нового типа"
ПОЛИГОН ЦУГОЛ /Забайкальский край/. 13 сентября. / ТАСС/. Более 50 вертолетов были задействованы для обеспечения высадки десанта на полигоне Цугол в Забайкальском крае в рамках основного этапа учений "Восток-2018".
Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Для обеспечения аэромобильных действий десанта были привлечены более 40 вертолетов Ми-8АМТШ, два тяжелых многоцелевых транспортных вертолета Ми-26 и более 10 вертолетов огневой поддержки Ми-24", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Минобороны, практические действия десанта отрабатывались в рамках проведения эксперимента по созданию и боевому применению десантно-штурмовых подразделений "нового типа".
"В том числе осуществлялась переброска военно-транспортными вертолетами подразделений мобильного резерва, на вооружении которых состоят высокоманевренные специальные транспортные средства. На внешней подвеске вертолетов Ми-8 в заданный район были доставлены автомобили УАЗ "Пикап", вертолетами Ми-26 было десантировано посадочным способом восемь мотовездеходов, четыре бронеавтомобиля "Рысь", оснащенных ПТУР "Корнет" и крупногабаритными пулеметами "Корд", - добавили в военном ведомстве.
"Восток-2018"
Маневры "Восток-2018" проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
Всего в маневрах участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
Эти маневры являются самым масштабными в истории российской армии. Подобных учений не проводилось с 1981 года, когда на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря в СССР прошли маневры с участием около 100 тыс. человек.
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
На внешней подвеске вертолетов Ми-8 в заданный район были доставлены автомобили УАЗ "Пикап", вертолетами Ми-26 было десантировано посадочным способом восемь мотовездеходов, четыре бронеавтомобиля "Рысь", оснащенных ПТУР "Корнет" и крупногабаритными пулеметами "Корд", - добавили в военном ведомстве.
Чтобы не таскать тяжёлые Рыси все перечисленные вооружения , ПТРК КОРНЕТ, КОРД, а также минометы и НОНА-Б можно установить на квадроциклы и перемещать по 3-4 шт. на внешней подвеске Ми-8.
Для огневой поддержки батальонной мобильной группы этого вооружения должно быть достаточно и не потребуется использовать огромные "коровы" Ми-26.