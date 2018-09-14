Боевые машины поддержки танков "Терминатор" будут участвовать в маневрах "Восток-2018"

Машины усилят танковые подразделения во время розыгрыша одного из этапов практических действий войск на полигоне Цугол в Забайкальском крае

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Рота боевых машин поддержки танков "Терминатор" усилит танковые подразделения на полигоне Цугол в Забайкальском крае в рамках основного этапа маневров "Восток-2018". Об этом в четверг сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ходе розыгрыша одного из этапов практических действий войск на полигоне Цугол в Забайкальском крае примет участие рота боевых машин поддержки танков "Терминатор", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны, подразделение "Терминаторов" будет действовать в первом эшелоне совместно с подразделениями танкового и мотострелкового соединения Восточного военного округа, уничтожая бронированные цели условного противника из всего комплекса вооружений. При этом отмечается, что в этом эпизоде содействие российским мотострелковым и танковым подразделениям окажут мотопехотная бригада Народно-освободительной армии Китая и пехотный взвод вооруженных сил Монголии.

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" принята на вооружение Вооруженных Сил Российской Федерации в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-мм пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62 мм модернизированного танкового пулемета Калашникова.

За основным этапом маневров на полигоне Цугол в четверг будет наблюдать президент России Владимир Путин.

"Восток-2018"

Маневры "Восток-2018" проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. В них участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Эти маневры являются самым масштабными в истории российской армии. Подобных учений не проводилось с 1981 года, когда на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря в СССР прошли маневры с участием около 100 тыс. человек.

Впервые в истории РФ крупные стратегические учения на Дальнем Востоке, носившие название "Восток", были проведены в августе 2003 года, к участию в маневрах были привлечены войска и силы Тихоокеанского и Северного флотов, Дальневосточного военного округа, представители силовых ведомств, федеральных органов исполнительной власти - всего более 70 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов. В дальнейшем учения "Восток" в разных форматах проводились в 2005, 2007, 2008, 2010 и 2014 годах.