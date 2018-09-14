Новейших роботов "Уран-6" и "Уран-9" задействуют на маневрах "Восток-2018"

Роботехнические комплексы задействуют на полигоне Цугол в Забайкальском крае

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Инженерно-саперные и мотострелковые подразделения ВС РФ задействуют роботехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9" на полигоне Цугол в Забайкальском крае в ходе маневров "Восток-2018". Об этом сообщил в четверг Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ходе розыгрыша одного из этапов практических действий войск маневров группы разграждения инженерно-саперных подразделений проделают проходы в минно-взрывных заграждениях условного противника с применением самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит", боевых машин разминирования БМР-3М, а также мобильных робототехнических комплексов "Уран-6. <...> Действия мотострелков и саперов будут прикрывать робототехнические комплексы "Уран-9", способные уничтожать живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. м", - указывается в сообщении.

"Уран-6" - радиоуправляемый робот-сапер на гусеничном уходу, способный обнаруживать и по команде оператора уничтожать взрывоопасные предметы на местности, на горных и мелколесистых территориях. "Уран-9" представляет собой боевого робота весом 12 т, вооруженного реактивными огнеметами "Шмель-М", противотанковыми ракетами, автоматической пушкой и пулеметом.

Оба комплекса впервые были представлены на Параде Победы на Красной площади 9 мая этого года. Они являются новейшими российскими разработками и уже были апробированы в ходе боевых действий в Сирии.

За основным этапом маневров на полигоне Цугол в четверг будет наблюдать президент России Владимир Путин.