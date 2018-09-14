Новейших роботов "Уран-6" и "Уран-9" задействуют на маневрах "Восток-2018"
Роботехнические комплексы задействуют на полигоне Цугол в Забайкальском крае
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Инженерно-саперные и мотострелковые подразделения ВС РФ задействуют роботехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9" на полигоне Цугол в Забайкальском крае в ходе маневров "Восток-2018". Об этом сообщил в четверг Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"В ходе розыгрыша одного из этапов практических действий войск маневров группы разграждения инженерно-саперных подразделений проделают проходы в минно-взрывных заграждениях условного противника с применением самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит", боевых машин разминирования БМР-3М, а также мобильных робототехнических комплексов "Уран-6. <...> Действия мотострелков и саперов будут прикрывать робототехнические комплексы "Уран-9", способные уничтожать живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. м", - указывается в сообщении.
"Уран-6" - радиоуправляемый робот-сапер на гусеничном уходу, способный обнаруживать и по команде оператора уничтожать взрывоопасные предметы на местности, на горных и мелколесистых территориях. "Уран-9" представляет собой боевого робота весом 12 т, вооруженного реактивными огнеметами "Шмель-М", противотанковыми ракетами, автоматической пушкой и пулеметом.
Оба комплекса впервые были представлены на Параде Победы на Красной площади 9 мая этого года. Они являются новейшими российскими разработками и уже были апробированы в ходе боевых действий в Сирии.
За основным этапом маневров на полигоне Цугол в четверг будет наблюдать президент России Владимир Путин.
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Так вроде к Урану-9 претензии по боевому применению.Вы правда думаете что после испытаний а Сирии конструктора не сделали выводов, и не попытались устранить нарекания?
Скорее всего его после доработок снова испытывают.
Скорее всего его после доработок снова испытывают.\
Это точно, только дорабатывать некому, все разбежались. Сейчас их в войсках на учениях доводят до ума, это же роботы, они у нас с интеллектом- самообучаемые, чем больше их на учениях выпускают вперемешку с бойцами, тем умнее они становятся. Смотришь, скоро такими умными станут...
Скорее всего его после доработок снова испытываютдумается что если и доработают то вновь поставляемые в войска а имеющиеся в лучшем случае при кап ремонте модернизируют.
в лучшем случае при кап ремонте модернизируют.Вы думаете, что их столько нашлепали, что уже модернизацией пора заняться! Ну, если так, то это нормально, на модернизации у нас в МО бабки умеют отмывать. У нас, с времен СССР так ничего нового и не появилось, а тут целый рой роботов. Класс!
думается что если и доработают то вновь поставляемые в войска а имеющиеся в лучшем случае при кап ремонте модернизируют.Модернизация?! Вы серьёзно!? Даже о принятии на вооружение речи не идёт! Какая к чертям ещё модернизация? И пока уран-9 не будет работать как надо из стадии опытных разработак он не выйдет.