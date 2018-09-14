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14.09.2018
ТАСС

Новейших роботов "Уран-6" и "Уран-9" задействуют на маневрах "Восток-2018"

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Боевой робот разминирования на гусеничном ходу "Уран-6"
Боевой робот разминирования на гусеничном ходу "Уран-6".
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Роботехнические комплексы задействуют на полигоне Цугол в Забайкальском крае

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Инженерно-саперные и мотострелковые подразделения ВС РФ задействуют роботехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9" на полигоне Цугол в Забайкальском крае в ходе маневров "Восток-2018". Об этом сообщил в четверг Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ходе розыгрыша одного из этапов практических действий войск маневров группы разграждения инженерно-саперных подразделений проделают проходы в минно-взрывных заграждениях условного противника с применением самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит", боевых машин разминирования БМР-3М, а также мобильных робототехнических комплексов "Уран-6. <...> Действия мотострелков и саперов будут прикрывать робототехнические комплексы "Уран-9", способные уничтожать живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. м", - указывается в сообщении.

"Уран-6" - радиоуправляемый робот-сапер на гусеничном уходу, способный обнаруживать и по команде оператора уничтожать взрывоопасные предметы на местности, на горных и мелколесистых территориях. "Уран-9" представляет собой боевого робота весом 12 т, вооруженного реактивными огнеметами "Шмель-М", противотанковыми ракетами, автоматической пушкой и пулеметом.

Оба комплекса впервые были представлены на Параде Победы на Красной площади 9 мая этого года. Они являются новейшими российскими разработками и уже были апробированы в ходе боевых действий в Сирии.

За основным этапом маневров на полигоне Цугол в четверг будет наблюдать президент России Владимир Путин.

13.09.2018
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Сирия
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БМР-3М Вепрь
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6 комментариев
№1
14.09.2018 19:50
Так вроде к Урану-9 претензии по боевому применению.
0
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№2
14.09.2018 20:15
Цитата, aleks55 сообщ. №1
Так вроде к Урану-9 претензии по боевому применению.
Вы правда думаете что после испытаний а Сирии конструктора не сделали выводов, и не попытались устранить нарекания?

Скорее всего его после доработок снова испытывают.
0
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№3
14.09.2018 20:53
Цитата, q
Скорее всего его после доработок снова испытывают.
\
     Это точно, только дорабатывать некому, все разбежались. Сейчас их в войсках на учениях доводят до ума, это же роботы, они у нас с интеллектом- самообучаемые, чем больше их на учениях выпускают вперемешку с бойцами, тем умнее они становятся. Смотришь, скоро такими умными станут...
0
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№4
14.09.2018 21:39
Цитата, Ouri сообщ. №2
Скорее всего его после доработок снова испытывают
думается что если и доработают то вновь поставляемые в войска а имеющиеся в лучшем случае при кап ремонте модернизируют.
0
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№5
14.09.2018 21:49
Цитата, q
в лучшем случае при кап ремонте модернизируют.
      Вы думаете, что их столько нашлепали,  что уже модернизацией пора заняться! Ну, если так, то это нормально, на модернизации у нас в МО бабки умеют отмывать. У нас, с времен СССР так ничего нового  и не  появилось,  а тут целый рой роботов. Класс!
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№6
15.09.2018 00:43
Цитата, Leron сообщ. №4
думается что если и доработают то вновь поставляемые в войска а имеющиеся в лучшем случае при кап ремонте модернизируют.
Модернизация?! Вы серьёзно!? Даже о принятии на вооружение речи не идёт! Какая к чертям ещё модернизация? И пока уран-9 не будет работать как надо из стадии опытных разработак он не выйдет.
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