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14.09.2018
ТАСС

Участники маневров "Восток-2018" разгромили условного противника

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ - первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов (с
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ - первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов (слева направо).
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Практические действия войск прошли в два этапа

ПОЛИГОН ЦУГОЛ /Забайкальский край/, 13 сентября. / ТАСС/. Российские войска совместно с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая и монгольской армии отразили наступление условного противника на маневрах "Восток-2018".

За ходом основного из розыгрышей маневров на полигоне Цугол с командного пункта наблюдали президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, начальник Генштаба - первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов и другие представители командования ВС РФ, а также министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и замначальника объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Шао Юаньминь, командир бригады Вооруженных сил Монголии Гансэлэм Лхагвасурэн.

Практические действия войск прошли в два этапа.

Первый этап

На первом этапе для содействия наступающим войскам подразделения 21-й, 74-й отдельных мотострелковых бригад и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа в составе обходящих отрядов на более чем 30 танках, 86 боевых машинах пехоты и 73 единицах автомобильной техники осуществили захват выгодных рубежей и уничтожили важные объекты противника.

В районе населенного пункта Цугол на реке Онон была организована переправа свыше 115 единиц военной техники и выдвижение на рубежи развертывания подразделений группировки от 5-й отдельной танковой бригады Восточного военного округа и 1-й мотопехотной бригады Народной освободительной армии Китая.

Второй этап

На втором этапе разыграли четыре тактических эпизода с боевой стрельбой. Для завоевания огневого превосходства подразделения группировки ракетных войск и артиллерии в составе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", установок реактивных систем залпового огня "Торнадо-1", "Ураган", "Град", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Мста-Б", "Гиацинт", "Акация" и артиллерийских орудий, а также авиагруппа в составе четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95 и дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ дальней авиации, 16 фронтовых бомбардировщиков Су-24 и 16 авиационных комплексов Су-34 оперативно-тактической авиации нанесли массированный огневой удар с пусками крылатых ракет, огневым налетом реактивной и ствольной артиллерии и авиационным ударом по подразделениям противника.

Всего для нанесения удара были задействованы две пусковые установки "Искандер-М", 42 ударных самолета, 52 реактивные системы залпового огня и 72 орудия ствольной артиллерии. Затем обороняющиеся подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады Восточного военного округа, артиллерия и авиация совместно с подразделениями Народно-освободительной армии Китая приняли участие в обеспечении подготовки наступления, выдвижения и развертывания контрударной группировки войск.

В бою с переходящим к обороне условным противником по бронированным целям были применены высокоточные боеприпасы, а для отражения воздушного налета - зенитные ракетные комплексы "Стрела-10" и "Игла". В ходе огневой подготовки наступления силами 90 реактивных систем залпового огня, 168 артиллерийских орудий и минометов проведен огневой налет реактивной и ствольной артиллерии по позициям условного противника.

Подразделения российских и китайских вооруженных сил уничтожили беспилотные летательные аппараты, с помощью установок разминирования УР-77 "Метеорит", после чего противник был уничтожен огнем тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1 "Буратино". Также был нанесен авиаудар вертолетами армейской авиации Ми-24 и Ка-52. Действия тактических групп поддержали самоходные роботизированные комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9".

Затем при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации и огня артиллерии российские и китайские подразделения перешли в наступление. В огневой поддержке наступающих войск приняли участие около 120 реактивных систем залпового огня, свыше 250 артиллерийских орудий, из них 18 реактивных систем залпового огня и 54 орудия артиллерийских подразделений Народно-освободительной армии Китая.

Атаку переднего края обороны противника осуществили танкисты Восточного военного месте с китайскими мотострелками. В составе наступательных подразделений при поддержке сил и средств подвижных отрядов заграждения и противотанковых резервов, подразделений боевых машин поддержки танков "Терминатор", звеньев ударных вертолетов приняли участие свыше 180 танков и более 90 боевых машин пехоты. После этого с 25 самолетов Ил-76МД была десантированы свыше 700 военнослужащих.

Участники маневров

Основной этап маневров завершился совместными действиями группировки войск по разгрому противника при поддержке артиллерии, дальней, оперативно-тактической и армейской авиации. Кроме того, в ходе розыгрыша эпизода практические действия отработали действия войск РЗБ защиты и радио-электронной борьбы. Контролировались действия войск с помощью беспилотной авиации.

Всего в совместных действиях на полигоне Цугол в четверг приняли участие до 25 тыс. российских военнослужащих, более 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. От армии Китая и Монголии - 3,5 тыс. военнослужащих, свыше 600 единиц военной техники и 30 летательных аппаратов.

13.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Монголия
Россия
Продукция
2С3 Акация
2С5 Гиацинт
БМПТ Рамка-99
Ил-76
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