Путин отметил высокий уровень основного этапа маневров "Восток-2018"

Президент заявил, что все части и соединения выполнили поставленные задачи

ПОЛИГОН ЦУГОЛ /Забайкальский край/, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил успешное проведение активного этапа учений "Восток-2018". Об этом он сказал во время полевого смотра войск на этих маневрах.

"Сегодня здесь на полигоне Цугол в Забайкалье завершается наиболее активный этап маневров, вы провели его на высоком уровне: все части и соединения выполнили поставленные задачи", - констатировал глава государства. "Вы продемонстрировали воинское мастерство, показали свою способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам", - добавил он.

По словам Путина, эти учения стали первым настолько масштабным экзаменом для армии и флота. Глава государства подчеркнул, что в маневрах участвуют около 300 тыс. военнослужащих, десятки тысяч единиц оружия и военной техники. "Детально, всесторонне проверяются ключевые составляющие боеготовности войск: подготовка органов управления, соединений и частей, а также организация их взаимодействия и слаженность", - заявил глава государства.

Особую благодарность он выразил в адрес военнослужащих из Китая и Монголии, которые также участвуют в маневрах. "У нашего боевого братства давние и прочные традиции", - сказал Путин, упомянув о совместной борьбе стран с противником в годы Второй мировой войны. По его словам, сегодня армии трех стран вместе обеспечивают стабильность и безопасность на евразийском пространстве.

Развитие ВС

Президент заявил, что страна продолжит развивать свои Вооруженные Силы, чтобы они были способны отстоять суверенитет РФ и поддержать союзников.

"Наш долг перед нашей страной и Родиной - в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны, а если потребуется - и поддержать союзников, - подчеркнул Путин. - Поэтому будем и дальше укреплять наши Вооруженные Силы, оснащать из оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество". Глава государства выразил уверенность, что солдаты и офицеры хорошо понимают свою ответственность за решение этих масштабных задач.

Путин заявил, что рассчитывает на верность военнослужащих долгу и присяге. Как Верховный главнокомандующий он поблагодарил участников учений за добросовестную службу, профессионализм и выучку. Президент пожелал военнослужащим крепкого здоровья, бодрости духа и новых успехов.

Миролюбивое государство

Путин назвал Россию миролюбивым государством, у которого нет и не может быть агрессивных планов.

"Россия - миролюбивое государство, у нас нет и не может быть агрессивных планов, - подчеркнул глава государства. - Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы".

"Именно поэтому на этих маневрах, на этих учениях присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран мира, я приветствую всех их", - добавил президент.

После выступления Путин понаблюдал за парадом техники, участвующей в маневрах.

Маневры "Восток-2018" проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Всего в маневрах участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.