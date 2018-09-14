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14.09.2018
ТАСС

Парадом участников и смотром техники завершилась основная фаза маневров "Восток-2018"

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Владимир Путин выступает на параде участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018
Владимир Путин выступает на параде участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

В ходе основного этапа военнослужащие отработали действия по отражению наступления и нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника

ПОЛИГОН ЦУГОЛ /Забайкальский край/. 13 сентября. / ТАСС/. Парадом участников и смотром военной техники завершилась в четверг основная фаза маневров "Востока-2018".

В параде принимают участие военнослужащие войск Восточного и Центрального военных округов ВС России, а также подразделения от Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ВС Монголии. От ВС РФ в параде участвуют более 200 единиц техники, в частности танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, БТР-80, БТР-82, боевые машины десанта БМД-4М. От НОАК - свыше 50 единиц, и в частности колесные БМП-08, танки "Тип-99".

Основной этап маневров "Восток-2018" с участием войск Центрального и Восточного военных округов, а также военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и монгольской армии прошел в четверг на полигоне Цугол в Забайкалье. По данным Минобороны, в ходе основного этапа отработаны действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил.

Маневры "Восток-2018" проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. В них участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Эти маневры являются самым масштабными в истории российской армии. Подобных учений не проводилось с 1981 года, когда на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря в СССР прошли маневры с участием около 100 тыс. человек.

Впервые в истории РФ крупные стратегические учения на Дальнем Востоке, носившие название "Восток", были проведены в августе 2003 года, к участию в маневрах были привлечены войска и силы Тихоокеанского и Северного флотов, Дальневосточного военного округа, представители силовых ведомств, федеральных органов исполнительной власти - всего более 70 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов. В дальнейшем учения "Восток" в разных форматах проводились в 2005, 2007, 2008, 2010 и 2014 годах.

13.09.2018
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