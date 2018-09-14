В Забайкалье подготовили мишенную обстановку для маневров "Восток-2018"

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сверхсложную мишенную обстановку создали на полигоне Цугол в Забайкалье для масштабных военных маневров "Восток-2018", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В целях обеспечения действий войск (сил) в максимально приближенных к боевым условиях на полигоне Цугол в Забайкальском крае специалистами боевой подготовки создана сверхсложная мишенная обстановка", - говорится в сообщении.

"Для повышения реалистичности целей выставлено 212 бронеобъектов, более 2800 мишеней, из них 1200 тяжелых, которые максимально отображают объекты, образцы вооружения и военной техники условного противника", - отмечает департамент.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.