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14.09.2018
Известия.ru

Глушить и слепить

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Учения войск радиоэлектронной борьбы
Учения войск радиоэлектронной борьбы.
Источник: ТАСС/Донат Сорокин

На Дальнем Востоке проведут самые масштабные учения войск радиоэлектронной борьбы

Глушилки нанесут сверхмощный удар. В ходе учений "Восток-2018" Российская армия впервые отработает нанесение массированного радиоэлектронного удара. Противника будут глушить и слепить на суше, на море, в воздухе и даже в космосе. Задействуют практически все средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые находятся в арсенале Вооруженных сил. Учения подобного масштаба будут проведены впервые. По мнению экспертов, они необходимы, чтобы подтвердить возможности войск РЭБ в сложных условиях.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, в ходе маневров "Восток-2018" впервые будут проведены крупномасштабные экспериментальные учения РЭБ. Будет задействовано большинство современных средств РЭБ, стоящих на вооружении Российской армии.

По информации "Известий", в ходе учений создадут разнородную группировку РЭБ. В заданный район передислоцируют несколько бригад и отдельный батальон радиоэлектронной борьбы. К операции также будет привлечен центр РЭБ Тихоокеанского флота. Дополнительно на Дальний Восток перебросят самолеты радиоэлектронной разведки ВМФ Ан-12БКС и самолет РЭБ Ил-22ПП "Порубщик".

В ходе учений будут отрабатываться совместные действия подавления противника. На учениях подразделения РЭБ выполнят задачи подавления радиолокационных средств, систем спутниковой навигации и радиосвязи в различных диапазонах. Противника будут глушить и слепить в воздухе, на море, суше и даже в космосе. Радиоэлектронные удары станут одновременно наносить по пунктам управления и узлам связи условного противника.

Для подавления малоразмерных беспилотников будут использованы наработки, сделанные на основе боевого опыта, полученного в Сирии. Средства РЭБ совместно со средствами ПВО неоднократно использовались для отражения налетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российскую авиабазу Хмеймим.

Для выполнения задач будут использоваться новейшие станции и комплексы РЭБ "Борисоглебск", автоматизированный комплекс РЭБ КВ-радиосвязи "Мурманск", новейшие мобильные комплексы "Леер-3", автоматизированные станции помех "Житель" и др.

На вооружении Российской армии также стоят современные системы РЭБ "Москва", "Красуха-2" и "Красуха-4". Это так называемые самолетные комплексы. Они предназначены для борьбы с авиационными радиолокаторами, а также системами связи и передачи информации. Фактически эти станции образуют единый комплекс, который ставит помехи различным видам летательных аппаратов.

В этом году на вооружение принят многофункциональный мобильный комплекс "Дивноморье". Он подавляет все существующие локаторы и другие бортовые радиоэлектронные системы самолетов, вертолетов и беспилотников. Станция также создает мощные помехи для "летающих радаров" — Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye и Е-8 JSTAR.

В мире наблюдается тенденция развития комплексных систем обороны, при которых различные системы вооружения дополняют друг друга. Сегодня это особенно актуально для совместного применения ПВО и РЭБ, отметил военный эксперт Алексей Леонков.

— Масштабные экспериментальные учения войск радиоэлектронной борьбы необходимы, чтобы подтвердить возможности РЭБ в сложных условиях, — рассказал он "Известиям". — Современные комплексы способны подавлять пункты управления, узлы связи, аппаратуру наведения и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, а также средства космической разведки. Комплексы РЭБ способны существенно облегчить задачу для средств ПВО. Их совместное использование позволяет эффективно отражать даже массированные атаки с применением крылатых ракет воздушного и морского базирования.

В конце апреля командующий Силами специальных операций американской армии генерал-лейтенант Тони Томас заявил, что самолеты ВВС США, которые обеспечивают авиаподдержку американскому спецназу и боевикам в Сирии, столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, "противник" ежедневно проверяет, блокирует средства коммуникации и выводит из строя самолеты непосредственной поддержки сухопутных войск. Кто этот противник, он не уточнил.


Алексей Козаченко, Алексей Рамм

13.09.2018
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США
Продукция
E-8 JSTARS
E2C
Дивноморье
Ил-22
Красуха-4
Леер-3
Москва-1
Проекты
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Военные учения
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