На маневрах "Восток-2018" будут задействованы вертолеты Ка-52 "Аллигатор"

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" прикроют танкистов и мотострелков на маневрах "Восток-2018", уничтожат условного противника на переднем крае во время практических действий на полигоне "Цугол", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Звенья вертолетов армейской авиации нанесут поражение условному противнику на переднем крае. Под их прикрытием подразделения танкистов и мотострелков Восточного военного округа осуществят развертывание в боевые порядки", - говорится в сообщении.

Ка-52 "Аллигатор" - российский разведывательно-ударный вертолет, предназначенный для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя, оснащен мощным комплексом стрелково-пушечного вооружения, управляемых и неуправляемых ракет.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.