Путин отметил мастерство российских войск

ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен - РИА Новости. На учениях "Восток-2018" армия и флот России на высоком уровне выполнили поставленные задачи, продемонстрировали воинское мастерство, заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня здесь на полигоне Цугол в Забайкалье завершается наиболее активный этап манёвров. Вы провели его на высоком уровне. Все части и соединения выполнили поставленные задачи. Вы продемонстрировали воинское мастерство, показали свою способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам", - заявил Путин во время смотра войск на полигоне Цугол.

"Наши армия и флот впервые проходят столь сложный и масштабный экзамен. В маневрах задействован личный состав двух военных округов и двух флотов - Северного и Тихоокеанского. Всего порядка трехсот тысяч военнослужащих, десятки тысяч единиц вооружений и военной техники. Детально, всесторонне проверяются ключевые составляющие боеготовности войск, подготовка органов управления, соединений и частей, а также организация их взаимодействия и слаженность", - сказал президент РФ.

Маневры "Восток-2018" начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров "отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.

Всего к маневрам привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров, других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.