Уникальный самолет-экраноплан и другие новинки "Гидроавиасалона-2018"

В Геленджике прошла выставка авиационной и морской техники "Гидроавиасалон-2018", на которой российские предприятия представили свои лучшие и не имеющие аналогов в мире разработки. Корреспонденты "РГ" решили рассказать об уникальных новинках, которые сегодня вызывают огромный интерес не только в нашей стране, но и за рубежом.

Например, самолет для авиахимических работ. "В стране и за рубежом огромный рынок такой авиации. Но в России сейчас поля опыляют старенькие Ан-2, а то и дельтапланы. Страна нуждается в новом самолете такого типа, - пояснил корреспонденту "РГ" генеральный директор ОНПП "Технология" имени Ромашина Андрей Силкин. - Мы представляем наш самолет уже как сертифицированный. Также в дальнейшее развитие этой модели мы демонстрируем версию на поплавках. Она может быть востребована, например, для купирования нефтяных разливов на воде. Словом, предназначена для выполнения задач, которые предполагают базирование на водной поверхности. Степень импортозамещения у этого самолета максимально возможная. Кроме двигателя практически все отечественное". В этом году компания выпускает пробную серийную партию - десять машин. Они уже все проданы. "Это именно специализированный, а не приспособленный под авиахимические работы самолет", - добавил Силкин.

Пассажирский экраноплан А50 "Чайка". Многофункциональное транспортное средство уже готово к производству. "Чайка" предназначена не только для перевозки пассажиров, но и для проведения спасательных и поисковых операций, может использоваться в качестве медицинского или грузового экраноплана. Словом, это унифицированная многоцелевая платформа. "У экраноплана 50 тонн водоизмещения, и на борт он может брать до 100 пассажиров, - рассказал корреспонденту "РГ" исполнительный директор АО "НПП "Радар ммс" Иван Анцев. - Экраноплан имеет бипланную схему, способен работать и на внеэкранных режимах, то есть имеет функциональность самолета и может облетать острова и препятствия. При этом он имеет шасси, поэтому существует возможность аэродромного базирования".

Модель самолета-экраноплана А-050 АО "НПП "Радар ммс". Источник: rg.ru

Беспилотный 45-килограммовый летательный аппарат, оснащенный помимо оптико-электронной еще и радиолокационной станцией. Это позволяет вести поиск на морской поверхности. Полностью автоматический аппарат может находиться в воздухе до 2,5 часа и подниматься на высоту до 2,5 тысячи метров, при этом нести на себе целевую нагрузку порядка 12 килограммов. "Примечательно, что он способен корректировать свое движение в воздухе и изменять полетное задание на ходу. Есть возможность и групповой работы с беспилотниками данного типа. Образец уже серийный, и его уже можно поставлять заказчику, укомплектовав так, как тот пожелает. На нем даже можно размещать телеметрическое оборудование для поиска затонувших объектов", - рассказал исполнительный директор АО "НПП "Радар ммс" Иван Анцев.

Двигатель РД-33МК. Источник: rg.ru

Центральным экспонатом стал турбореактивный двигатель РД-33МК, устанавливаемый на палубных истребителях МиГ-29К, МиГ-29КУБ. Новинка отличается повышенным уровнем тяги, что позволяет выполнять боевые задачи в условиях жаркого климата, а также осуществлять взлет с палубы авианосца без использования катапульты. А малоразмерный турбореактивный двигатель ТРДД-50АТ (на фото сверху) предназначен для установки на дозвуковые беспилотники. Он имеет высокую удельную лобовую тягу, на 20-30% превосходящую показатели зарубежных аналогов.

Беспилотный летательный аппарат ДДФ-10. Источник: rg.ru

Дроны для доставки медицинского оборудования в труднодоступные места или зоны ЧС. "Беспилотный летательный аппарат ДДФ-10 предназначен для экстренной доставки по воздуху автоматического наружного дефибриллятора, - рассказали в компании "Аэроб". - Используется в случае, когда прибытие бригады скорой помощи к пострадавшим по каким-либо причинам задерживается или невозможно".

Дрон может развивать скорость до 70 километров в час и нести на себе три килограмма полезной нагрузки. В воздухе он может находиться до получаса.

А телемедицинский дрон ТМД-10 может экстренно доставить медикаменты для оказания первой медицинской помощи и оборудование для предоставления удаленных медицинских консультаций в труднодоступных районах. В него входит портативный электрокардиограф, средства первой помощи и видеотерминал для связи со специалистами.

ноу-хау

Катера из полиэтилена

Катер из полиэтилена. Источник: rg.ru

"Этот материал не подвержен коррозии, не выгорает на солнце, так как при его производстве используют специальные ультрафиолетовые фильтры, - рассказала корреспонденту "Российской газеты" директор по маркетингу ГК "Ростовский порт" Анастасия Григорова. - Таким образом, жизненный цикл катера продлен до 50 лет, то есть по сравнению с алюминиевым он гораздо прочнее. И легче воды, поэтому судно, даже если получит пробоину, ко дну не пойдет". Один катер ушел на экспорт и сейчас движется в сторону Франции, где его спустят на воду в конце сентября.

лидер рынка

Воздушный грузовик

Модель Ми-26Т2В. Источник: rg.ru

Модернизированный тяжелый военно-транспортный Ми-26Т2В: ни один серийный вертолет в мире не сравнится с ним по грузоподъемности (20 тонн, с таким грузом в кабине он может преодолевать почти 600 километров). В государственной программе вооружения на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно этой модификации. Живучесть вертолета повышена за счет установки современного бортового комплекса обороны, который не только обнаруживает угрозу, но и противодействует атакующим ракетам активными и пассивными средствами.

Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)