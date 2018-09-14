Путин поблагодарил Китай и Монголию на учениях "Восток-2018"

Владимир Путин во время полевого смотра войск после окончания основного этапа военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018.

ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность военнослужащим КНР и Монголии на учениях "Восток-2018", отметив, что войска трех стран выполняют общую задачу - обеспечивают стабильность и безопасность на евразийском пространстве.

"Хочу выразить особую признательность военнослужащим КНР и Монголии. У нашего боевого братства давние и прочные традиции. Мы в России будем всегда чтить мужество героев Халкин-Гола, помнить, что в годы Второй мировой войны наши страны были союзниками, вместе противостояли агрессору", - сказал Путин.

"А сегодня решают общую задачу - вместе обеспечиваем стабильность и безопасность на евразийском пространстве", - добавил он.

Маневры "Восток-2018" начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров "отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.

Всего к маневрам привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров, других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.