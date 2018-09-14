Войти
14.09.2018
РИА Новости

Путин поблагодарил Китай и Монголию на учениях "Восток-2018"

648
0
0
Владимир Путин во время полевого смотра войск после окончания основного этапа военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентябр
Владимир Путин во время полевого смотра войск после окончания основного этапа военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность военнослужащим КНР и Монголии на учениях "Восток-2018", отметив, что войска трех стран выполняют общую задачу - обеспечивают стабильность и безопасность на евразийском пространстве.

"Хочу выразить особую признательность военнослужащим КНР и Монголии. У нашего боевого братства давние и прочные традиции. Мы в России будем всегда чтить мужество героев Халкин-Гола, помнить, что в годы Второй мировой войны наши страны были союзниками, вместе противостояли агрессору", - сказал Путин.

"А сегодня решают общую задачу - вместе обеспечиваем стабильность и безопасность на евразийском пространстве", - добавил он.

Маневры "Восток-2018" начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров "отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.

Всего к маневрам привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров, других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

13.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
14.09.2018
Море огня: как Россия громила врага
14.09.2018
"Разгромить Россию в пыль": о чем мечтает Украина
14.09.2018
Боевые машины поддержки танков "Терминатор" будут участвовать в маневрах "Восток-2018"
14.09.2018
Путин на полигоне в Забайкалье наблюдает за основным этапом маневров "Восток-2018"
14.09.2018
Путин отметил высокий уровень основного этапа маневров "Восток-2018"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.09 00:43
  • 6
Новейших роботов "Уран-6" и "Уран-9" задействуют на маневрах "Восток-2018"
  • 15.09 00:26
  • 1648
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 22:59
  • 2
Производитель двигателя ПД-14 прошел очередной этап сертификации EASA
  • 14.09 22:25
  • 3
НАСА отреагировало на обвинения в продырявливании "Союза"
  • 14.09 22:10
  • 142
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.09 22:01
  • 4
"Скат" превзойдет "Хищника". Зачем возрождают ударный беспилотник-"невидимку"
  • 14.09 21:36
  • 3
Росгвардия планирует закупить АК "двухсотой серии", заявил источник
  • 14.09 20:53
  • 1
Азербайджан держит курс на ОДКБ?
  • 14.09 20:51
  • 3
ГСС задумались о VIP-версии SSJ-100, способной летать из Москвы на Дальний Восток
  • 14.09 20:33
  • 12
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 14.09 20:04
  • 1
На полигоне "Цугол" были применены робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9"
  • 14.09 18:02
  • 4086
Оценка Советского периода в истории России.
  • 14.09 17:07
  • 11
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 14.09 16:40
  • 6
Бракоподводный процесс. Почему у США не получаются новые атомные субмарины
  • 14.09 13:39
  • 7
США предупредили другие страны о возможности санкций в случае приобретения российского оружия - представитель Минфина страны