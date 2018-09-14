Десантники отработали аэромобильные действия на учениях "Восток-2018"

Основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018 на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен - РИА Новости. Батальон Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в рамках маневров "Восток-2018" при поддержке авиации впервые отработал аэромобильные действия и успешно высадился в Забайкалье, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ходе проведения основного этапа розыгрыша практических действий войск на полигоне "Цугол" с задачей захвата и уничтожения выявленного центра управления боевыми действиями условного противника и овладения выгодным рубежом при поддержке армейской авиации в заданном районе осуществлена высадка тактического десанта в составе аэромобильного батальона 31 отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения аэромобильных действий десанта привлекались более 40 вертолетов Ми-8АМТШ, два тяжелых многоцелевых транспортных вертолета Ми-26 и более десяти вертолетов огневой поддержки Ми-24.

"Практические действия десанта отрабатывались в рамках проведения эксперимента по созданию и боевому применению десантно-штурмовых подразделений "нового типа". В том числе осуществлялась переброска военно-транспортными вертолетами подразделений мобильного резерва, на вооружении которых состоят высокоманевренные специальные транспортные средства", - добавляется в сообщении.

В Минобороны рассказали, что на внешней подвеске вертолетов Ми-8 в заданный район были доставлены автомобили УАЗ "Пикап", вертолетами Ми-26 было десантировано восемь мотовездеходов, четыре бронеавтомобиля "Рысь", оснащенных ПТУР "Корнет" и крупногабаритными пулеметами "Корд".

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они являются крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлечено почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах принимают участие подразделения из Китая и Монголии.