ГСС задумались о VIP-версии SSJ-100, способной летать из Москвы на Дальний Восток
АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в 2019 году планирует выпустить бизнес-версию Sukhoi Superjet 100 (SBJ), способную преодолевать расстояние из Москвы на Дальний Восток.
"Сейчас самолет (SBJ - ИФ) с дополнительными баками может преодолевать расстояние до 6 тыс. км. Нам была поставлена задача акционером, и мы ее выполним в 2019 году - создать и сертифицировать еще дополнительные баки, их будет восемь, позволяющие нам преодолевать сегодня популярное направление - из Москвы на Дальний Восток", - заявил вице-президент ГСС по продажам SBJ Евгений Андрачников в ходе выставки деловой авиации RUBAE. Он пояснил, что речь идет о версии самолета с дальностью полета 7200 км.
"Вы видите какая, извините за вульгаризм, движуха во Владивостоке на форуме, поэтому это становится все более и более востребованным направлением. 7200 км - ровно то, что позволит нам решить эту задачу", - сказал Андрачников.
SBJ в базовой версии летает на расстояние 4500 км.
ГСС видит потенциал для продаж бизнес-версий Sukhoi Superjet 100 (SBJ) в сегментах "летающих" отелей и казино.
"С развитием игорных зон в России и достаточно серьезным потоком, который движется и в Сочи, и во Владивосток, я считаю, у этой темы точно совершенно есть точка роста", - заявил Андрачников. Он отметил, что это "совсем экзотическая тема, так как упирается в законодательные ограничения, тем не менее, есть живая практика - холдинг Sands", который имеет 17 таких бортов.
Концепция "летающих" отелей подразумевает продажи путешествий, пояснил Андрачников. Такой продукт, по его словам, есть, например, у Four Seasons, Crystal luxury air.
Еще одним направлением продаж SBJ топ-менеджер ГСС назвал Африку. Он напомнил, что на днях был подписан контракт на поставку такого самолета президенту Замбии. "Мы в принципе верим, что Африка представляет точку роста для подобного рода машин", - заявил Андрачников.
Первый SBJ был продан в 2013 году, сейчас в мире летают 11 таких бортов. Их заказчиками являются специальный летный отряд "Россия", МЧС, военно-воздушные силы Таиланда, погранслужба Казахстана, оператор VIP-авиации "Русджет".
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Ни в коем случае не для внутреннего рынка, т.к.
получим " членовозы" для перевозки чиновников всех рангов за бюджетные средства?
Пусть летают на регулярных рейсах как это делают руководители европейских стран.
Будут цены
12000 или 25000 руб.(3х зв)
12000 или 50000руб(4х)
12000 или 100000руб.(5х)
Эти же цены в августе на Москва-Иркутск все в экономклассе.
Теперь это.
ГСС в 2019 году планирует выпустить бизнес-версию Sukhoi Superjet 100 (SBJ), способную преодолевать расстояние из Москвы на Дальний ВостокВ феврале 1996 года правительство РФ приняло решение о создании межрегионального лайнера на 50 пассажиров, который спустя небольшое время получил маркировку Ту-324.Цитата, q7200 км - ровно то, что позволит нам решить эту задачу
Ту-324А – административный вариант салона. Различие с базовой моделью заключается в укороченном на два метра фюзеляже и наличии дополнительных топливных баков. Дальность его полета увеличивается до 7900 км.
"Суперджет" был одним из основных агитационных вымпелов партии "Единая Россия" на выборах 2007-2008 годов (думаю это было главное, если не единственное его предназначение). Расплачиваемся за победу, в буквальном смысле - деньгами, все вместе, до сих пор. И пока неизвестно, когда это закончится.
17.02.2006
СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ТУ-324 НА КАПО ИМ. ГОРБУНОВА ВОЗМОЖЕН С 2007 ГОДА
P.S.
"Птичьего лету" (по прямой) от Домодедово до Кневичей 6430 км.