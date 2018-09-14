ГСС задумались о VIP-версии SSJ-100, способной летать из Москвы на Дальний Восток

АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в 2019 году планирует выпустить бизнес-версию Sukhoi Superjet 100 (SBJ), способную преодолевать расстояние из Москвы на Дальний Восток.

"Сейчас самолет (SBJ - ИФ) с дополнительными баками может преодолевать расстояние до 6 тыс. км. Нам была поставлена задача акционером, и мы ее выполним в 2019 году - создать и сертифицировать еще дополнительные баки, их будет восемь, позволяющие нам преодолевать сегодня популярное направление - из Москвы на Дальний Восток", - заявил вице-президент ГСС по продажам SBJ Евгений Андрачников в ходе выставки деловой авиации RUBAE. Он пояснил, что речь идет о версии самолета с дальностью полета 7200 км.

"Вы видите какая, извините за вульгаризм, движуха во Владивостоке на форуме, поэтому это становится все более и более востребованным направлением. 7200 км - ровно то, что позволит нам решить эту задачу", - сказал Андрачников.

SBJ в базовой версии летает на расстояние 4500 км.

ГСС видит потенциал для продаж бизнес-версий Sukhoi Superjet 100 (SBJ) в сегментах "летающих" отелей и казино.

"С развитием игорных зон в России и достаточно серьезным потоком, который движется и в Сочи, и во Владивосток, я считаю, у этой темы точно совершенно есть точка роста", - заявил Андрачников. Он отметил, что это "совсем экзотическая тема, так как упирается в законодательные ограничения, тем не менее, есть живая практика - холдинг Sands", который имеет 17 таких бортов.

Концепция "летающих" отелей подразумевает продажи путешествий, пояснил Андрачников. Такой продукт, по его словам, есть, например, у Four Seasons, Crystal luxury air.

Еще одним направлением продаж SBJ топ-менеджер ГСС назвал Африку. Он напомнил, что на днях был подписан контракт на поставку такого самолета президенту Замбии. "Мы в принципе верим, что Африка представляет точку роста для подобного рода машин", - заявил Андрачников.

Первый SBJ был продан в 2013 году, сейчас в мире летают 11 таких бортов. Их заказчиками являются специальный летный отряд "Россия", МЧС, военно-воздушные силы Таиланда, погранслужба Казахстана, оператор VIP-авиации "Русджет".