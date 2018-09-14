Росгвардия планирует закупить АК "двухсотой серии", заявил источник

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Федеральная служба войск национальной гвардии планирует до конца года заключить с концерном "Калашников" контракт на поставку автоматов Калашникова "двухсотой серии", сообщил РИА Новости информированный источник.

"Планируется заключить контракт на поставку партии новых автоматов АК-204. Это должно произойти до конца года", - сказал собеседник агентства.

Автомат Калашникова "двухсотой серии" разрабатывался "Ижмаш" примерно 10 лет назад, однако проект был заморожен. В 2015 году работы по "двухсотой серии" были возобновлены.

Публичная презентация автоматов Калашникова этой серии под индексами АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204 и АК-205 состоялась в мае этого года на выставке передовых технологий правоохранительных органов РФ в Подмосковье.