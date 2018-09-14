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14.09.2018
РИА Новости

Росгвардия планирует закупить АК "двухсотой серии", заявил источник

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7,62мм автомат АК-205
7,62мм автомат АК-205 «двухсотой» серии.
Источник: kalashnikov.media

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Федеральная служба войск национальной гвардии планирует до конца года заключить с концерном "Калашников" контракт на поставку автоматов Калашникова "двухсотой серии", сообщил РИА Новости информированный источник.

"Планируется заключить контракт на поставку партии новых автоматов АК-204. Это должно произойти до конца года", - сказал собеседник агентства.

Автомат Калашникова "двухсотой серии" разрабатывался "Ижмаш" примерно 10 лет назад, однако проект был заморожен. В 2015 году работы по "двухсотой серии" были возобновлены.

Публичная презентация автоматов Калашникова этой серии под индексами АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204 и АК-205 состоялась в мае этого года на выставке передовых технологий правоохранительных органов РФ в Подмосковье.

13.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
ИЖМАШ
Концерн Калашников
Росгвардия
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3 комментария
№1
14.09.2018 04:50
На складах МО хранятся  миллионы АК-74 и АКСУ, достаточно их слегка модернизировать в части обвеса, заменить приклад и для Росгвардии получится идеальное оружие....
Против  шаек бармалеев и АК предостаточно, а спецподразделения Росгвардии уже имеют специальное снайперское/бесшумное оружие.
+3
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№2
14.09.2018 21:21
Может так: бюджет надо осваивать - иначе могут урезать, а фантазии больше ни на что не хватает.
0
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№3
14.09.2018 21:36
Отлично, закупили ак104-105 обмазанные планками а на планки есть что повесить????  Или кто что сам купит на свои кровные
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