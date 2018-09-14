Сирия может устроить "ракетный апокалипсис" США на своей территории

Фото: Encyclopedia of Syrian military

Американские ВМС продолжают стягивать силы для возможного удара по Сирии. Регулярно приходят сообщения о переброске боевых кораблей и атомных субмарин с крылатыми ракетами на борту. Ближе к возможному району боевых действий передислоцируется и авиация, в том числе стратегические бомбардировщики.

Такое сосредоточение сил оправдывается возможным применением правительственными войсками химического оружия. Учитывая, какую бурную деятельность развили провокаторы из "Белых касок", то, действительно, в ближайшие дни повод для ракетного удара, по всей видимости, обязательно появится.

Фото: Encyclopedia of Syrian military

Военные эксперты считают, что в этот раз американские ракеты могут ударить и по сосредоточенным в районе итлибского "гнойника" войскам, по другим важным военным объектам. Конечно, часть ракет будет перехвачена средства ПВО, но прорвавшиеся могут причинить существенный ущерб, что, соответственно, скажется на способности частей вести наступательные действия.

Поэтому, сирийцам необходимо задействовать имеющийся у них ракетный потенциал. Конечно, вряд ли даже самые современные сирийские ракеты могут достать американские корабли - те будут действовать вне зоны их досягаемости.

Фото: Encyclopedia of Syrian military

А вот причинить ущерб американским войскам, которые незаконно, по сути, как оккупанты находятся на сирийской территории, они вполне способны. Существует более десятка объектов. На некоторых из них также находятся и французы, которые тоже участвуют в ракетных атаках.

Фото: Encyclopedia of Syrian military

Имеющихся у САР ракет типа "Скад" достаточно, чтобы причинить противнику существенный ущерб. Не исключено, что, понеся существенные потери, американцы как уже неоднократно бывало, просто сбегут из Сирии. Во всяком случае, если они будут знать, что им ответят, то будут более осторожно вести себя в этом регионе.

Денис Колабкин