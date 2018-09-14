Войти
14.09.2018
Вестник Мордовии

Сирия может устроить "ракетный апокалипсис" США на своей территории

870
0
+3

Фото: Encyclopedia of Syrian military

Американские ВМС продолжают стягивать силы для возможного удара по Сирии. Регулярно приходят сообщения о переброске боевых кораблей и атомных субмарин с крылатыми ракетами на борту. Ближе к возможному району боевых действий передислоцируется и авиация, в том числе стратегические бомбардировщики.

Такое сосредоточение сил оправдывается возможным применением правительственными войсками химического оружия. Учитывая, какую бурную деятельность развили провокаторы из "Белых касок", то, действительно, в ближайшие дни повод для ракетного удара, по всей видимости, обязательно появится.

Фото: Encyclopedia of Syrian military

Военные эксперты считают, что в этот раз американские ракеты могут ударить и по сосредоточенным в районе итлибского "гнойника" войскам, по другим важным военным объектам. Конечно, часть ракет будет перехвачена средства ПВО, но прорвавшиеся могут причинить существенный ущерб, что, соответственно, скажется на способности частей вести наступательные действия.

Поэтому, сирийцам необходимо задействовать имеющийся у них ракетный потенциал. Конечно, вряд ли даже самые современные сирийские ракеты могут достать американские корабли - те будут действовать вне зоны их досягаемости.

Фото: Encyclopedia of Syrian military

А вот причинить ущерб американским войскам, которые незаконно, по сути, как оккупанты находятся на сирийской территории, они вполне способны. Существует более десятка объектов. На некоторых из них также находятся и французы, которые тоже участвуют в ракетных атаках.

Фото: Encyclopedia of Syrian military

Имеющихся у САР ракет типа "Скад" достаточно, чтобы причинить противнику существенный ущерб. Не исключено, что, понеся существенные потери, американцы как уже неоднократно бывало, просто сбегут из Сирии. Во всяком случае, если они будут знать, что им ответят, то будут более осторожно вести себя в этом регионе.

Денис Колабкин

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Франция
Продукция
Р-17
Проекты
Химоружие
Похожие новости
04.10.2017
Республика "Скад"
22.01.2013
Ракеты Patriot превращают Турцию в мишень ответного удара
26.12.2012
Ситуация зашла в тупик
09.06.2012
Угрозы из прошлого века – реальные и мнимые
14.11.2011
Иранские клоны F-18
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.09 00:43
  • 6
Новейших роботов "Уран-6" и "Уран-9" задействуют на маневрах "Восток-2018"
  • 15.09 00:26
  • 1648
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 22:59
  • 2
Производитель двигателя ПД-14 прошел очередной этап сертификации EASA
  • 14.09 22:25
  • 3
НАСА отреагировало на обвинения в продырявливании "Союза"
  • 14.09 22:10
  • 142
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.09 22:01
  • 4
"Скат" превзойдет "Хищника". Зачем возрождают ударный беспилотник-"невидимку"
  • 14.09 21:36
  • 3
Росгвардия планирует закупить АК "двухсотой серии", заявил источник
  • 14.09 20:53
  • 1
Азербайджан держит курс на ОДКБ?
  • 14.09 20:51
  • 3
ГСС задумались о VIP-версии SSJ-100, способной летать из Москвы на Дальний Восток
  • 14.09 20:33
  • 12
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 14.09 20:04
  • 1
На полигоне "Цугол" были применены робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9"
  • 14.09 18:02
  • 4086
Оценка Советского периода в истории России.
  • 14.09 17:07
  • 11
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 14.09 16:40
  • 6
Бракоподводный процесс. Почему у США не получаются новые атомные субмарины
  • 14.09 13:39
  • 7
США предупредили другие страны о возможности санкций в случае приобретения российского оружия - представитель Минфина страны