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14.09.2018
Вестник Мордовии

Спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование

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Фото:ресс-служба Управления Росгвардии по Республике Мордовия

Сотрудники подразделений спецназначения Управления Росгвардии по республике Мордовия отработали действия десантированию беспарашютным способом в ходе занятий по десантно-штурмовой подготовке.

Фото:ресс-служба Управления Росгвардии по Республике Мордовия

Под руководством профессиональных инструкторов бойцы ОМОН и СОБР "Звезда" усовершенствовали навыки безопасной высадки из воздушного судна с использованием высотного снаряжения, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Мордовия.

Фото:ресс-служба Управления Росгвардии по Республике Мордовия

Все действия происходили при зависании вертолета на различных высотах в условиях, максимально приближенных к боевым. Для обеспечения занятий был привлечен вертолет МИ-8 авиаотряда Росгвардии из Самары.

Фото:ресс-служба Управления Росгвардии по Республике Мордовия

"Подобные занятия имеют большое значение для спецподразделений, которые всегда должны быть готовы к выполнению поставленных задач в условиях сложной оперативной обстановки. Каждая секунда может оказаться решающей, и все сотрудники должны понимать друг друга с полуслова. Постоянная подготовка личного состава позволяет сплачивать коллектив и совершенствовать профессиональные навыки бойцов, что в свою очередь позволяет успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан в любых условиях", - отметил временно исполняющий обязанности начальника территориального управления полковник Алексей Шаракин.

13.09.2018
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принадлежат Вестник Мордовии
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Ми-8
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