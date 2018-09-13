В Польше приняты новые правила о пребывании иностранных войск

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 7 сентября издал решение, которое наделяет командующего генеральным командованием (ГК) Войска Польского полномочиями выдавать разрешение (в форме приказа) на временное пребывание на территории страны войск НАТО или участников программы «Партнерство ради мира».

Решение № 113/МНО , подписано уполномоченным заместителем главы оборонного ведомства Томашем Здзикотом.

Новые правила позволяют командующему ГК давать разрешение на временное пребывание (до двух месяцев) иностранному контингенту численностью до 500 военнослужащих. Эти изменения, как утверждают в оборонном ведомстве Польши, связаны с необходимостью обеспечения поддержки в случае стихийных бедствий и ликвидации их последствий; сухопутной, морской и авиационной катастрофы; необходимостью осуществления гуманитарной помощи и т.д.

Кроме того, командующий ГК теперь получил возможность давать согласие на пребывание иностранных войск для участия в военных учениях, утвержденных планом минобороны. Решение вступило в силу с момента его публикации 11 сентября текущего года.

Следует отметить, что Варшава, таким образом, стремится сократить время принятия решения и ускорения потенциальной переброски войск НАТО к границам Беларуси и России.

Николай Астровский