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13.09.2018
Российская газета

Новый "летающий радар" А-100 станет серьезной проблемой для НАТО

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А-100
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100.
Источник: rg.ru

После получения новых самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 "Премьер" возможности Военно-космических сил России значительно повысятся.

Сочетание нового комплекса с истребителями Су-30СМ и Су-35С даст России серьезное превосходство в воздухе. Об этом написал обозреватель издания The National Interest Дэйв Маджумдар.

А-100 построен на основе современного транспортника Ил-76МД-90А, серийно производящегося в Ульяновске.

- Замена старых двигателей Д-30КП-2 на новые ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси существенно улучшили характеристики самолета, - пишет автор, основываясь на описании модернизированного планера.

Непосредственно радиолокационный комплекс основан на антенне с активной фазированной решеткой. Маджумдар отмечает определенное сходство радиотехнического оборудования А-100 с системой Northrop Grumman E- 2D Advanced Hawkeye и преимущества российского образца.

- Система под названием "Премьер" включает в себя вращающуюся антенну с активным электронным сканированием по вертикали и механическим сканированием по азимуту. Радиолокационная антенна совершает один оборот каждые пять секунд, - приводит обозреватель технические характеристики комплекса и указывает на то, что "новый российский самолет должен предлагать огромную производительность".

Напомним, по заявлениям разработчиков, А-100 с панорамными обзорными радарами и компьютерными системами может отслеживать воздушное пространство на сотни километров в каждом направлении. После идентификации полные данные о цели направляются на комплексы противоракетной обороны. Воздушные комплексы нового поколения могут использоваться как командные пункты, что упрощает управление воздушными, наземными и морскими группами.

- С большой долей вероятности новейший радар с активным электронным сканированием (AESA) даст российскому А-100 преимущество над Boeing E-3 Sentry военно-воздушных сил США. В последнем используется пассивная фазированная антенная решетка для вертикального сканирования в S-диапазоне и механического сканирования по азимуту, - пишет Дэйв Маджумдар.

ВКС России планируют заменить весь свой флот из 15 самолетов А-50 и четырех А-50У на превосходящие их по большинству характеристик А-100, резюмирует автор. Вопрос лишь в том, сколько времени займет этот процесс.


Тимур Алимов

12.09.2018
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