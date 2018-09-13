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13.09.2018
Российская газета

Чем опасны российские "Черные дыры"

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Подводная лодка проекта "Варшавянка".
Подводная лодка проекта "Варшавянка". РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180521/1520886571.html.
Источник: РИА Новости / Игорь Чуприн

Россия владеет одним из сильнейших подводных флотов в мире. В отличие от ВМС США, в состав которых входят исключительно атомные подлодки, Россия, как и СССР, вкладывает значительные средства в создание дизельных субмарин. Атомные подводные крейсеры более долговечны и способны дольше оставаться в море, что делает их идеальным инструментом для удара возмездия по агрессору. В то же время дизельные подлодки гораздо тише, за счет чего их гораздо сложнее обнаружить и уничтожить. Как показали многочисленные учения ВМС США, в которых принимали участие австралийские, канадские, шведские и японские субмарины, дизельные подлодки идеально подходят для уничтожения как надводных кораблей, так и атомных подводных лодок.

В настоящее время на вооружении ВМФ России стоят дизельные подлодки проектов 877 "Палтус" и 636.3 "Варшавянка", строившиеся на протяжении трех десятилетий. Для защиты российских территориальных вод их более чем достаточно, пишет Military Watch Magazine. Это одни из лучших субмарин в своем классе, они также стоят на вооружении ВМС Польши, Индии, Ирана, Китая, Румынии, Алжира и Вьетнама. Последние варианты этих субмарин работают настолько тихо, что их практически невозможно обнаружить - именно за возможность внезапно исчезать с вражеских сонаров их и назвали "Черными дырами".

"Варшавянки" вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Калибр", способными поражать надводные, наземные и подводные цели. Они также могут нести и применять современные мины и торпеды и уничтожать воздушные цели при помощи зенитно-ракетных комплексов "Стрела-3". Главным достоинством "Черных дыр" является их высокая живучесть. Специфическая форма корпуса вкупе с бесшумностью гарантирует, что обнаружить лодку противнику будет очень непросто. Внешнюю оболочку дополняет резиновое покрытие, что обеспечивает дополнительную защиту от обнаружения локаторами противника. Система регенерации воздуха позволяет "Варшавянкам" оставаться под водой до 260 часов - меньше, чем у атомных "коллег", но для дизельной субмарины это отличный показатель.

Российские верфи продолжают строить и совершенствовать дизельные подводные лодки, которые пользуются спросом у иностранных заказчиков. "Варшавянки" до сих пор представляют собой серьезную угрозу для ВМС стран Запада. Эти подлодки также являются важным военным активом для Китая и Вьетнама, так как они способны защитить интересны этих стран в Южно-Китайском море, напряженность в котором в последние годы активно нарастает. Не менее важную роли "Черные дыры" играют на Ближнем Востоке - иранские "Палтусы" остаются значимой угрозой для авианосных ударных групп США в Ормузском проливе.

Со временем "Варшавянки" в составе ВМФ РФ заменят на более современные подводные лодки проекта 677 "Лада" (одна из них уже находится в опытной эксплуатации). Эти субмарины лучше вооружены и отличаются еще более низким уровнем шума.


Илья Максимов

12.09.2018
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принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Австpалия
Алжир
Вьетнам
Индия
Иран
Канада
Китай
Польша
Россия
Румыния
США
Швеция
Япония
Продукция
9К34 "Стрела-3"
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
Военные учения
Калибр КР
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