Поближе к берегу: как изменится состав ВМФ России

Доля крупных кораблей в составе ВМФ России рискует сильно сократиться

Параметры новой госпрограммы вооружений, в том числе по части ВМФ, пока неясны, однако существующие тенденции в сфере военного кораблестроения позволяют делать определенные выводы. В ближайшие 10 лет в составе ВМФ России может сильно сократиться доля надводных кораблей морской и океанской зоны. В последствиях разбирался портал iz.ru.

Политэкономически мотивированная мелочь

Резкое изменение приоритетов в сфере военного кораблестроения началось после событий 2014 года и было мотивировано как политическими, так и экономическими причинами. Политический разрыв с Украиной и разрушение исторически сложившейся судостроительной кооперации серьезно сдвинули вправо сроки строительства фрегатов проектов 11356 и 22350, а также осложнили ремонт ряда кораблей советской постройки. Необходимость сокращения военных расходов и проблемы с доводкой ряда новейших систем также негативно сказались на скорости реализации новых проектов.

Решение нашлось в виде увеличения объемов строительства более простых и дешевых кораблей, таких, как патрульные корабли (корветы) проекта 22160 и малые ракетные корабли проектов 21631 и 22800.

Фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Одновременно для ВМФ России продолжается строительство кораблей проекта 20380, их более дорогой и сложной версии — проекта 20385, а также и увеличенного в размерах и получившего ряд других серьезных изменений проекта 20386.

Строительство корветов семейства 2038х № проекта В строю В постройке Цена корабля Комментарии 20380 5 5 (в т. ч. 1 на испытаниях) 10–17 млрд руб. ПКР «Уран», ЗРК «Редут» 20385 0 2 более 20 млрд руб. УКСК «Калибр», ЗРК «Редут» 20386 0 1 более 30 млрд руб. ПКР «Уран», ЗРК «Редут» + сменные модули

Корвет проекта 20386 существенно отличается от предшественников по своей архитектуре и концепции. Это более крупные корабли (около 3000 тонн водоизмещения), с модульным вооружением и газотурбинной энергетической установкой вместо дизелей. Вместе с тем их состав вооружения и оборудования вызывает серьезную критику: более чем двукратный рост стоимости, по мнению специалистов, не повлек за собой адекватного роста боевых возможностей корабля, по своей цене вплотную приблизившегося к фрегатам проекта 22350, имеющим значительно большие боевые возможности.

Строительство малых ракетных кораблей № проекта В строю В постройке Цена корабля Комментарии 21631 6 6 более 2 млрд руб. Низкая мореходность 22800 0 12 более 2 млрд руб.

Необходимость строительства двух различающихся типов малых ракетных кораблей также была обусловлена желанием устранить основные недостатки проекта 21631, который отличается невысокой мореходностью, и его применение даже в Черном и Средиземном морях может быть ограничено.

К боевым единицам, перечисленным в двух таблицах выше, стоит добавить серию из шести патрульных кораблей проекта 22160 (головной проходит испытания, еще пять строятся), которая может быть увеличена до 12.

Что менять

Упомянутые выше корабли должны дополнить и частично заменить в составе флота несколько советских серий. Это малые противолодочные корабли проектов 1124 и 1331, малые ракетные корабли проекта 1234 и ракетные катера проекта 1241.

Замещение малых ракетных и противолодочных кораблей советской постройки Класс кораблей В строю на 2018 год Прогноз на 2023 год Прогноз на 2028 год МРК новой постройки 6 24 более 30 Патрульные корабли 0 не менее 6 до 12 Корветы семейства 2038х 5 13 до 18 МРК и РК советской постройки 36 Не более 20 10–12 МПК советской постройки 26 Не более 20 6–8 Всего 73 До 70 До 80

Таким образом, группировка надводных кораблей основных классов, предназначенных для действий в прибрежной и ближней морской зоне, насчитывающая сегодня, по имеющимся данным, 73 вымпела, может к концу 2020-х годов сохранить свою численность и, не исключено, увеличить ее до 80 единиц.

Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" на праздновании Дня Военно-морского флота в Новороссийске Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Вместе с тем, с учетом "многозадачности" кораблей семейства 2038-х и 22160 это число может оказаться недостаточным, поскольку им придется решать задачи более крупных "коллег", численность которых рискует серьезно сократиться.

Проблемы высоких рангов

Обновление группировки надводных кораблей дальней морской и океанской зоны является сегодня главной проблемой ВМФ России. iz.ru уже разбирал вопросы перспектив строительства авианесущих кораблей и обновления десантных сил флота, однако состояние группировки неавианесущих кораблей 1–2 ранга, которая должна обеспечивать выполнение большей части задач ВМФ, сегодня является критическим.

Неоднократно отодвигавшиеся сроки начала строительства новых эсминцев и серьезная коррекция программы строительства фрегатов рискуют подорвать способность флота решать задачи вдали от побережья.

Замещение неавианесущих кораблей 1 и 2 ранга Класс кораблей В строю на 2018 год Прогноз на 2023 год Прогноз на 2028 год Комментарии Ракетные крейсера 3 4* 3 (5*) *В случае модернизации обоих кораблей проекта 1144 и трех проекта 1164 Эсминцы и БПК 10 7–8 3–4* *В случае модернизации части БПК проекта 1155 и 1155.1 Ракетные корабли на воздушной подушке 2 2 2 Сторожевые корабли 5 2 2 Предполагается сохранение двух СКР проекта 1154 Фрегаты новой постройки 4 7 7 (?) Возможен рост количества в случае строительства серии фрегатов проекта 22350М Эсминцы новой постройки 0 0 0 (до 2*) В случае начала строительства не позже 2020 года Всего неавианесущих НК 1 и 2 ранга 24 22–23 17 (22*) *В оптимистичном сценарии

Ползучее сокращение группировки крупных надводных кораблей опасно тем более, что сроки строительства этих боевых единиц достаточно велики. При этом и без того небольшое количество этих кораблей к 2028 году может сократиться до 17 единиц в случае очередного переноса постройки эсминцев нового поколения, равно как и в случае сокращения программы модернизации уже имеющихся кораблей флота. Таким образом, доля кораблей дальней морской и океанской зоны в общем составе группировки неавианесущих надводных кораблей основных классов может упасть с сегодняшних 24-25 до 17-18 процентов. С учетом разделенности группировки между четырьмя флотами это резко сократит возможности ВМФ оперативно формировать боеспособные устойчивые соединения как для решения задач в отдаленных районах, так и для защиты собственного побережья.

Модель корвета проекта 20386 Фото: commons.wikimedia.org/Artem Tkachenko

В этих условиях возрастает как нагрузка на группировку кораблей прибрежной зоны, так и значение программы строительства фрегатов.

Наиболее реальным решением представляется отказ от постройки кораблей проекта 20386 с продолжением строительства относительно недорогих корветов проекта 20380, которые в настоящее время могут строить два завода, и строительство как можно более крупной серии фрегатов проекта 22350М.

В случае полноценного финансирования это позволит построить за ближайшие 10 лет не менее 12–14 многоцелевых ракетных кораблей сверх уже обозначенных планов, скомпенсировав вывод из состава флота боевых единиц советской постройки.

Илья Крамник