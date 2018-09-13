Глава ОСК отвергает критику в адрес единственного российского авианосца

Владивосток. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Включение российского тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов" в список худших авианосцев мира безосновательно, заявил "Интерфаксу" в среду глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Несмотря на то, что это один из последних авианосцев, построенных в СССР, и его можно сколько угодно критиковать, его современное авиакрыло способно делать очень многое. Оно находится на топе возможностей большинства авианесущих крейсеров, существующих в мире", - сказал А.Рамханов в кулуарах Восточного экономического форума в среду.

Так он прокомментировал публикацию американского издания Business Insider, которое внесло "Адмирала Кузнецова" в список семи худших авианосцев мира.

"То, что он не новый, ну уж, извините, мы этого никогда не скрывали, знали, понимали и понимаем, это наше наследие. Мы приводим его в порядок, так чтобы его видимые недостатки в виде черного дыма из трубы компенсировались массой других достоинств", - сказал А.Рахманов.

Сравнивая "Адмирала Кузнецова" с американскими авианосцами, глава ОСК сказал: "Мы несем меньше самолетов. Но мы же не ставили перед собой задачу построить 10 авианосцев. Если Родина скажет, я уверяю, что все наши решения будут самыми современными и будут отвечать интересам той доктрины, которую будут проповедовать наши военные".

"Адмирал Кузнецов" будет передан флоту после ремонта к середине 2021 года, сообщил А.Рахманов.

В апреле американское издание National Interest включило "Адмирала Кузнецова" в пятерку худших авианосцев мира. Тогда с этим не согласился бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

"У многих других стран и такого авианосца нет", - сказал В.Кравченко "Интерфаксу".

По его словам, "Адмирал Кузнецов" уступает американским авианосцам, но в то же время это корабль, который способен эффективно выполнять боевые задачи.

"Если говорить об "Адмирале Кузнецове" в целом, то и по современным меркам это достаточно мощный корабль. Он может эффективно выполнять определенный круг задач. У него есть ударное оружие, противолодочное, противовоздушное. Пройдет ремонт, и всё будет нормально", - сказал В.Кравченко.

В апреле Минобороны РФ и ОСК подписали госконтракт на ремонт "Адмирала Кузнецова".

"Адмирал Кузнецов" получит новые комплексы противовоздушной обороны, новые элементы энергетического оборудования и системы, обеспечивающие полеты, сообщил в апреле заместитель главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Впервые в истории ВМФ России было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР. На борту авианосца находились более 40 летательных аппаратов. Летчики авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В настоящее время глубокую модернизацию проходит тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Ожидается, что после возвращения в боевой состав ВМФ РФ "Адмирала Нахимова", на модернизацию направят однотипный корабль - "Петр Великий".