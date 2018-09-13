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13.09.2018
Интерфакс-АВН

"НИИМаш", "Турбонасос", КБХА и "Протон-ПМ" вошли в состав создаваемого холдинга ракетного двигателестроения

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Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА)
Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Акционерные общества "НИИМаш" и "Турбонасос" включены в состав интегрированной структуры, объединяющей ведущие двигателестроительные предприятия ракетно-космической отрасли, сообщает НПО "Энергомаш".

"На минувшей неделе состоялась передача в доверительное управление АО "НПО Энергомаш" 100% акций АО "НИИМаш" и АО "Турбонасос", принадлежащих госкорпорации "Роскосмос", - сообщает пресс-служба "Энергомаша".

Там отметили, что акционерное общество "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (АО "ОРКК") передало в доверительное управление "Энергомашу" принадлежащие ему акции АО КБХА (Конструкторское бюро химавтоматики) и ПАО "Протон-ПМ".

Ранее в организациях сформированы советы директоров, в состав которых вошли представители АО "НПО Энергомаш".

"Передача акций состоялась в рамках реализации программы стратегических преобразований предприятий ракетного двигателестроения", - напомнили в пресс-службе.

В соответствии с документом создается интегрированная структура, цель которой - объединение ведущих двигателестроительных предприятий России. В её состав войдут шесть предприятий с головной организацией НПО "Энергомаш". Сегодня в интегрированную структуру входят: АО КБХА, ПАО "Протон-ПМ", АО "НИИМаш" и АО "Турбонасос".

После завершения процесса выделения активов из АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" в состав интегрированной структуры планируется передача КБХМ (Конструкторское бюро химического машиностроения) им. А.М.Исаева и создание единой научно-производственной площадки в Воронеже на базе активов АО КБХА и Воронежского механического завода (Акционерное общество "Воронежский центр ракетного двигателестроения" (АО "ВЦРД") .

Как заявил генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, создание интегрированной структуры позволит решить проблему переразмеренности предприятий отрасли и значительного количества избыточных производственных мощностей, которые используются неэффективно.

"Речь идет о том, что нужно создавать центры компетенции, ликвидировать избыточные мощности и идти по пути создания более дешевого производства с минимизацией накладных расходов. Основная задача интегрированной структуры - развивать конкурентоспособность с мировыми компаниями по стоимости продукции, объему затрат и скорости создания конструкций", пояснил И.Арбузов, слова которого приводит пресс-служба.

12.09.2018
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Страны
Россия
Компании
ВМЗ
ГКНПЦ Хруничева
КБХА
КБХМ Исаева
Протон-ПМ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
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