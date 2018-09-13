Полк Йошкар-Олинского ракетного соединения перевооружат на комплекс "Ярс"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Полк Йошкар-Олинского ракетного соединения будет до конца года перевооружен на ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования, сообщил в среду командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Командующий РВСН проверил ход строительства Козельской ракетной дивизии, состояние дел на объектах соединения, где проводятся работы по модернизации перевооружаемого ракетного полка. До конца этого года в Козельскую ракетную дивизию спланирована поставка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" и загрузка их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку.

"К концу этого года очередной полк Йошкар-Олинского соединения будет перевооружен на ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования", - цитирует Сергея Каракаева департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В настоящее время на ракетные комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковское, Тагильское и Новосибирское ракетные соединения. Продолжается переоснащение Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений. Идет перевооружение полков Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" стационарного (шахтного) базирования.