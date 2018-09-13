Войти
13.09.2018
РИА Новости

Полк Йошкар-Олинского ракетного соединения перевооружат на комплекс "Ярс"

318
0
+1
Дежурный расчет РВСН. Архивное фото
Дежурный расчет РВСН. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Полк Йошкар-Олинского ракетного соединения будет до конца года перевооружен на ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования, сообщил в среду командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Командующий РВСН проверил ход строительства Козельской ракетной дивизии, состояние дел на объектах соединения, где проводятся работы по модернизации перевооружаемого ракетного полка. До конца этого года в Козельскую ракетную дивизию спланирована поставка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" и загрузка их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку.

"К концу этого года очередной полк Йошкар-Олинского соединения будет перевооружен на ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования", - цитирует Сергея Каракаева департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В настоящее время на ракетные комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковское, Тагильское и Новосибирское ракетные соединения. Продолжается переоснащение Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений. Идет перевооружение полков Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" стационарного (шахтного) базирования.

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
13.09.2018
Серийное производство шасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" начнется после 2023 года
10.09.2018
Новые тягачи для "Ярсов" от "КамАЗ"
04.09.2018
В Военной академии РВСН имени Петра Великого открыты две новые специальности подготовки
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
03.09.2018
РВСН начали подготовку специалистов для эксплуатации комплексов "Сармат" и "Авангард"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 15:43
  • 3
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 13.09 15:34
  • 12
"Армата" станет суперубийцей танков
  • 13.09 15:16
  • 1639
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.09 14:58
  • 1
Мягкая колонизация Африки
  • 13.09 13:59
  • 6
На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20
  • 13.09 13:49
  • 4080
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 13:10
  • 4
Законопроект, запрещающий военным рассказывать в соцсетях о службе, необходим, считает сенатор Бондарев
  • 13.09 13:08
  • 23
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 13.09 13:06
  • 2
Очень они сложные. В Малайзии проблемы при обслуживании российских самолётов
  • 13.09 12:35
  • 5
Большая война возвращается.
  • 13.09 12:21
  • 4
Поближе к берегу: как изменится состав ВМФ России
  • 13.09 12:16
  • 4
"Уралвагонзавод" сообщил о скором завершении испытаний модернизированной БМП-1 "Басурманин"
  • 13.09 11:51
  • 19
Головной атомный ледокол "Арктика" спустят на воду в Петербурге 16 июня
  • 13.09 11:46
  • 1
Какой модернизированный Т-72 является самым лучшим и самым "засекреченным"
  • 13.09 11:28
  • 3
Источник: РСК "МиГ" возобновила работы над ударным беспилотником "Скат"