Как пишут Владимир Штанов и Александр Воробьев в материале ""Камаз" будет выпускать двигатели для судов", опубликованном в газете "Ведомости", ПАО "КАМАЗ" создает с китайской компанией Weichai Power Co. Ltd. совместное предприятие (СП) для производства индустриальных двигателей. Доли партнеров будут равны - 50:50. Соглашение о создании СП "Камаз Вейчай" было подписано 11 сентября 2018 года на Восточном экономическом форуме.

Председатель правления китайской компании Weichai Power Тань Сюйгуан и генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, 11.09.2018 (c) Александр Рюмин / ТАСС

Новое производство разместится в Ярославской области, на свободных площадях "дочки" "Камаза" - Тутаевского моторного завода. Совместное предприятие начнет работать до конца этого года. Оно будет выпускать несколько видов дизельных моторов объемом более 17 л и мощностью от 520 кВт, говорит представитель "Камаза". Локализация будет увеличиваться по мере развития производства, добавляет он.

У "Камаза" уже есть партнер - "Кама-энергетика", которая производит дизельные и газовые электростанции на базе двигателей средней мощности "Камаз", но отсутствуют технологии производства двигателей большой мощности, напоминает гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.

Для Тутаевского завода этот проект - выход на новые рынки, подтверждает представитель "Камаза". Новые моторы подходят для судостроения, локомотивостроения, электрогенераторов, большегрузной спецтехники. Моторы планируется продавать в странах СНГ и Евразийского экономического союза. На первом этапе главными потребителями новой продукции будут судостроительные заводы, выпускающие катера. Предварительные переговоры уже прошли, уточнил представитель "Камаза". Названия заводов он не раскрыл.

"Если новое СП будет производить судовые двигатели, которые имеют все необходимые сертификаты российского речного и морского регистров, будут востребованы заказчиками судов и удовлетворять их техническим требованиям и эксплуатационным характеристикам, то ОСК готова рассматривать данного производителя как одного из поставщиков соответствующего оборудования", - говорит представитель Объединенной судостроительной корпорации.

Выбор партнера представитель "Камаза" объясняет тем, что Weichai Power - один из крупнейших в мире производитель моторов (дизельных и газовых), мостов, коробок передач и проч. "Камаз" не закупает его продукцию, но проводил ее тестирование, рассказывает собеседник.

Мощность и размер инвестиций в СП не раскрываются. По информации источника "Ведомостей", знакомого с ходом переговоров, предприятие будет способно выпускать более 1000 моторов в год, а инвестиции составят несколько миллиардов рублей. "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова передал, что инвестиции на первом этапе проекта составят 800 млн руб. Для сравнения: в 2017 г. Тутаевский моторный завод в 2017 г. получил 152 млн руб. чистой прибыли при выручке 3,2 млрд руб.

"Локализация производства на базе Тутаевского моторного завода позволит значительно оптимизировать инвестиции в проект, сократив их до уровня $50-60 млн, а также ускорить ввод мощностей за счет поэтапного развертывания технологических линий", - считает Бурмистров.

СП также планирует подать заявку на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития "Тутаев", следует из сообщения "Камаза". Она была создана в 2017 г. Ее резиденты имеют льготы по налогам, в том числе нулевые ставки налогов на имущество и прибыль в течение первых пяти лет (в дальнейшем ставки составят 1,1% и 12% соответственно), следует из информации, размещенной на сайте местной администрации.