ПД-35. Большие российские и китайские перспективы

Перспективный турбореактивный двигатель ПД-35, разрабатываемый Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), входящей в состав госкорпорации Ростех, потенциально может быть использован в новом поколении российских сверхтяжелых авиалайнеров, которыми планируется заменить Ан-124 "Руслан", заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, сообщает defpost.com 11 сентября.

Двигатель тягой 35 т разрабатывается компанией "ОДК-Авиадвигатель" (Пермь) совместно с другими предприятиями ОДК. Эту силовую установку планируется использовать в российско-китайском дальнемагистральном авиалайнере CR929.

Двигатели серии ПД. Источник: ОДК

"ПД-35 является одним из наиболее значимых проектов для российской авиационной промышленности. Этот двигатель будет пригоден для самолетов, которые в будущем могут быть разработаны для замены супертяжелых транспортных самолетов Ан-124. Совместный проект по созданию двигателя для перспективного самолета CR929 уже объединил технологические и управленческие компетенции российской и китайской сторон и является примером успешного высокотехнологичного партнерства двух стран”, отметил Чемезов.

При реализации проекта ПД-35 будут широко использоваться научно-технические знания, полученные при разработке новейшего российского двигателя ПД-14. Данный двигатель был рассчитан на перспективный среднемагистральный пассажирский авиалайнер МС-21-300.

Ростех продолжает реализацию масштабной программы развития авиационного кластера корпорации в соответствии с утвержденной стратегией. Основными задачами стратегии являются достижение роста доходов в среднем на 17% в рублях к 2025 году, увеличение доли гражданской продукции в общем доходе до 50%, повышение операционной эффективности и выход на мировые рынки.

ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном производстве и обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой и энергетической отраслей. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли, внедрение новых технологий, соответствующих международным стандартам.