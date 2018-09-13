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13.09.2018
Военный паритет

"Локхид Мартин" создает JASSM с "чрезвычайно большой дальностью"

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F-15E Strike Eagle
F-15E Strike Eagle.
Источник: airrecognition.com

Компания Lockheed Martin получила контракт в 51 млн долл США на разработку и испытания крылатой стелс-ракеты JASSM-XR (Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extreme Range), сообщает airrecognition.com 11 сентября.

По информации от министерства обороны США, данный контракт включает в себя разработку инженерных систем и программного обеспечения, наземные и летные испытания, подготовку ракеты со всеми изменениями от базового образца к серийному производству. Работы будут проводиться на объекте компании в Орландо (Флорида) и, как ожидается, будут завершены 31 августа 2023 года.

Компания продолжает наращивать возможности базовой ракеты AGM-158 JASSM с момента ее создания в 2004 году. Стелс-КР с "чрезвычайно большой дальностью" может лететь на расстояние 1000 морских миль (около 1900 км), чтобы доставить боевую часть массой до 2000 фунтов (954 кг) точно в цель.

12.09.2018
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
JASSM
Компании
Lockheed-Martin
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