Греция недовольна военным сближением России и Турции

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече в Белом доме, США, октябрь 2017.

На фоне активизации военного и политического сближения Турции и России Греция начинает усиливать взаимодействие с США, сообщает newsweekjapan.jp 9 сентября.

Сообщается, что в Греции может расшириться военное присутствие США, Пентагон рассматривает эту страну как удобный плацдарм для своей военной активности на Ближнем Востоке и Африке. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд отметил, что географическая близость Греции к Ливии и Сирии, в которых продолжаются военные действия, близость Средиземного моря играют важную роль.

В настоящее время правительство Сирии вместе с Россией и Ираном намерены провести широкомасштабное наступление на последний оплот сирийской оппозиции в северо-западной провинции Идлиб. США могут ответить военными средствами на эскалацию конфликта.

В настоящее время США используют греческую базу на острове в Эгейском море для размещения своих беспилотников. Греция обеспокоена военным усилением Турции, которой помогает Россия, и ищет баланс в военной и политической сфере со своим давним региональным противником.