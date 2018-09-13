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13.09.2018
Военный паритет

Греция недовольна военным сближением России и Турции

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Дональд Трамп и Греции Алексис Ципрас
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече в Белом доме, США, октябрь 2017.
Источник: militaryparitet.com

На фоне активизации военного и политического сближения Турции и России Греция начинает усиливать взаимодействие с США, сообщает newsweekjapan.jp 9 сентября.

Сообщается, что в Греции может расшириться военное присутствие США, Пентагон рассматривает эту страну как удобный плацдарм для своей военной активности на Ближнем Востоке и Африке. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд отметил, что географическая близость Греции к Ливии и Сирии, в которых продолжаются военные действия, близость Средиземного моря играют важную роль.

В настоящее время правительство Сирии вместе с Россией и Ираном намерены провести широкомасштабное наступление на последний оплот сирийской оппозиции в северо-западной провинции Идлиб. США могут ответить военными средствами на эскалацию конфликта.

В настоящее время США используют греческую базу на острове в Эгейском море для размещения своих беспилотников. Греция обеспокоена военным усилением Турции, которой помогает Россия, и ищет баланс в военной и политической сфере со своим давним региональным противником.

12.09.2018
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