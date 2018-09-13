"Адмирал Кузнецов" назвали авианосцем будущего

ТАВКР (тяжелый авианесущий крейсер) "Адмирал Кузнецов" является прототипом будущего универсального авиационного корабля, пишет на страницах еженедельника "Звезда" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

В своей публикации специалист рассуждает о требованиях, которым должен удовлетворять российский авианосец будущего. Эксперт отмечает, что "современное развитие противокорабельного вооружения — ПКР (противокорабельных ракет — прим. "Ленты.ру") и торпед — фактически ставит крест на классических проектах авианосцев и вертолетоносцев", поскольку современные корабельные средства ПВО не в состоянии полностью отразить массированную атаку ПКР.

По этой причине авианосец будущего, заключает Леонков, должен предусматривать "правильный баланс между возимым авиакрылом (с боезапасом и запасом авиатоплива), средствами ПВО и средствами огневой поддержки". "Как бы ни ругали критики наш ТАВКР "Адмирал Кузнецов", он, по сути, оказался прототипом такого универсального авианесущего корабля", — заключил специалист.

По его мнению, будущий универсальный корабль должен занять промежуточное положение между классическим авианосцем и классическим вертолетоносцем. "В состав его авиакрыла должны входить истребители (например, МиГ-35), самолеты ДРЛО (дальнее радиолокационное обнаружение — прим. "Ленты.ру"), ударные и транспортные вертолеты (или конвертопланы), разведывательные БПЛА (беспилотный летательный аппарат — прим. "Ленты.ру")", — пишет эксперт.

Ранее Леонков заявил, что Россия не будет воевать с вероятным противником, превосходящим по количеству кораблей, традиционными методами. Вместо этого эксперт предложил уничтожать вражеские корабли и подводные лодки современными противокорабельными комплексами на дальних подступах.

В сентябре единственный российский авианосец Адмирал Кузнецов занял второе место в рейтинге худших действующих авианосцев планеты по версии американской редакции Business Insider. В феврале американский журнал The National Interest включил "Адмирал Кузнецов" в пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.