Войти
13.09.2018
Lenta.ru

НАСА отреагировало на обвинения в продырявливании "Союза"

484
0
0
Эндрю Фойстел
Эндрю Фойстел.
Источник: Сергей Карпухин / Reuters

Командир экспедиции МКС-56 Эндрю Фойстел заявил, что отверстие в корпусе "Союза" не могло быть сделано тогда, когда пилотируемый корабль находился на околоземной орбите. Слова астронавта НАСА приводит CBS News.

"Я могу однозначно сказать, что, без сомнения, экипаж к этому не имел никакого отношения, и я считаю позорным и странным то, что кто-то тратит впустую время, рассказывая о том, что в этом замешан экипаж", — сказал Фойстел.

Астронавт выразил надежду на успех расследования причин случившегося, а также отметил оперативность действий экипажа МКС, которые остановили утечку воздуха из "Союза".

Согласно данным "Коммерсанта", специальная комиссия "Роскосмоса", занимающаяся выяснением причин возникновения инцидента, в приоритетном порядке рассматривает версию случившегося, согласно которой отверстие в обшивке корабля преднамеренно просверлили американские астронавты.

В ответ на публикацию газеты вице-премьер Юрий Борисов заявил, что "абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов". "Сегодня, до завершения расследования вешать ярлыки и искать ведьм, мягко говоря, недальновидно и опасно", — передает ТАСС слова чиновника.

До этого генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин допустил, что отверстие в корпусе "Союза" могло быть сделано на орбите.

Ранее внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации "Энергия", расследующая инцидент с утечкой воздуха на МКС, пришла к выводу, что отверстие в обшивке "Союза" появилось при сборке космического корабля на предприятии в Королеве.

Об утечке воздуха на МКС 30 августа сообщил Рогозин. Причина неполадок — микротрещина шириной 1,5 миллиметра в обшивке пилотируемого корабля "Союз", пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать дыру.

В настоящее время экипаж МКС включает шесть человек: Эндрю Фойстела, Ричарда Арнольда, Серину Ауньен-Чэнселлор (США), Александра Герста (ЕС), Олега Артемьева и Сергея Прокопьева (Россия).

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Евросоюз
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
03.09.2018
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
04.07.2018
Полетали и хватит
17.11.2015
Марс для России важнее, чем Луна
13.09.2018
"Союз" нарушимый
11.09.2018
"Преднамеренно и рукотворно": вредитель так и не найден
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 15:43
  • 3
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 13.09 15:34
  • 12
"Армата" станет суперубийцей танков
  • 13.09 15:16
  • 1639
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.09 14:58
  • 1
Мягкая колонизация Африки
  • 13.09 13:59
  • 6
На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20
  • 13.09 13:49
  • 4080
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 13:10
  • 4
Законопроект, запрещающий военным рассказывать в соцсетях о службе, необходим, считает сенатор Бондарев
  • 13.09 13:08
  • 23
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 13.09 13:06
  • 2
Очень они сложные. В Малайзии проблемы при обслуживании российских самолётов
  • 13.09 12:35
  • 5
Большая война возвращается.
  • 13.09 12:21
  • 4
Поближе к берегу: как изменится состав ВМФ России
  • 13.09 12:16
  • 4
"Уралвагонзавод" сообщил о скором завершении испытаний модернизированной БМП-1 "Басурманин"
  • 13.09 11:51
  • 19
Головной атомный ледокол "Арктика" спустят на воду в Петербурге 16 июня
  • 13.09 11:46
  • 1
Какой модернизированный Т-72 является самым лучшим и самым "засекреченным"
  • 13.09 11:28
  • 3
Источник: РСК "МиГ" возобновила работы над ударным беспилотником "Скат"