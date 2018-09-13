Войти
13.09.2018
ТАСС

Борисов заявил, что российские военные перейдут на "Ангару" и "Союзы"

1093
0
+1
Рисунок ракеты-носителя “Ангара”
Рисунок ракеты-носителя “Ангара”.
Источник: vesti-omsk.ru

Вице-премьер пояснил, что все пуски в рамках текущей государственной программы вооружений запланированы "либо на "Союзах", либо на "Ангаре-1.2", либо на "Ангаре-А5"

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Пусков ракет "Протон" в государственной программе вооружений не запланировано, военные запуски переводятся на "Ангару" и "Союз". Об этом журналистам рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

"Многие рассуждают: нужна "Ангара" или не нужна. Она является основным носителем для вооруженных сил. Все пуски в рамках текущей государственной программы вооружений спланированы либо на "Союзах", либо на "Ангаре-1.2", либо на "Ангаре-А5", - сказал он.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года; тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Ранее на форуме "Армия-2018" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет завершится в 2025 году. По его словам, у госкорпорации есть контракты на 20 ракет.

Смена главы производителя "Булавы" и "Сармата" не скажется на выпуске ракет 

Борисов также затронул тему смены руководства на "Красмаше" - производителе межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и "Булава".

"Это решение Роскосмоса. Приход Владимира Колмыкова в НПО [им.] Лавочкина не повредит, он человек с богатым опытом, а команда, которая с ним работала на "Красмаше", вполне квалифицированная и не даст предприятию провалить гособоронзаказ", - отметил он.

На посту гендиректора НПО им. Лавочкина Колмыков сменил Сергея Лемешевского, арестованного судом за мошенничество. После его ухода "Красмаш" возглавил Александр Гаврилов.

Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина - одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Входит в структуру госкорпорации "Роскосмос". Разрабатывает и изготавливает автоматические космические аппараты научного назначения для работы в околоземном пространстве и для исследования дальнего космоса, универсальные разгонные блоки "Фрегат", спутники дистанционного зондирования Земли и др.

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Булава-30
Протон-(К)М
Рокот
Сармат МБР
Фрегат РБ
Компании
Красмаш
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
Плесецк
Похожие новости
28.08.2018
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
27.07.2018
Повелитель батута
06.04.2017
"Ъ": второй старт тяжелой "Ангары" сдвинут на 2018 год
10.08.2016
По скафандру протягивай ножки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 15:43
  • 3
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 13.09 15:34
  • 12
"Армата" станет суперубийцей танков
  • 13.09 15:16
  • 1639
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.09 14:58
  • 1
Мягкая колонизация Африки
  • 13.09 13:59
  • 6
На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20
  • 13.09 13:49
  • 4080
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 13:10
  • 4
Законопроект, запрещающий военным рассказывать в соцсетях о службе, необходим, считает сенатор Бондарев
  • 13.09 13:08
  • 23
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 13.09 13:06
  • 2
Очень они сложные. В Малайзии проблемы при обслуживании российских самолётов
  • 13.09 12:35
  • 5
Большая война возвращается.
  • 13.09 12:21
  • 4
Поближе к берегу: как изменится состав ВМФ России
  • 13.09 12:16
  • 4
"Уралвагонзавод" сообщил о скором завершении испытаний модернизированной БМП-1 "Басурманин"
  • 13.09 11:51
  • 19
Головной атомный ледокол "Арктика" спустят на воду в Петербурге 16 июня
  • 13.09 11:46
  • 1
Какой модернизированный Т-72 является самым лучшим и самым "засекреченным"
  • 13.09 11:28
  • 3
Источник: РСК "МиГ" возобновила работы над ударным беспилотником "Скат"