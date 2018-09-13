Борисов заявил, что российские военные перейдут на "Ангару" и "Союзы"

Вице-премьер пояснил, что все пуски в рамках текущей государственной программы вооружений запланированы "либо на "Союзах", либо на "Ангаре-1.2", либо на "Ангаре-А5"

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Пусков ракет "Протон" в государственной программе вооружений не запланировано, военные запуски переводятся на "Ангару" и "Союз". Об этом журналистам рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

"Многие рассуждают: нужна "Ангара" или не нужна. Она является основным носителем для вооруженных сил. Все пуски в рамках текущей государственной программы вооружений спланированы либо на "Союзах", либо на "Ангаре-1.2", либо на "Ангаре-А5", - сказал он.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года; тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Ранее на форуме "Армия-2018" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет завершится в 2025 году. По его словам, у госкорпорации есть контракты на 20 ракет.

Смена главы производителя "Булавы" и "Сармата" не скажется на выпуске ракет

Борисов также затронул тему смены руководства на "Красмаше" - производителе межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и "Булава".

"Это решение Роскосмоса. Приход Владимира Колмыкова в НПО [им.] Лавочкина не повредит, он человек с богатым опытом, а команда, которая с ним работала на "Красмаше", вполне квалифицированная и не даст предприятию провалить гособоронзаказ", - отметил он.

На посту гендиректора НПО им. Лавочкина Колмыков сменил Сергея Лемешевского, арестованного судом за мошенничество. После его ухода "Красмаш" возглавил Александр Гаврилов.

Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина - одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Входит в структуру госкорпорации "Роскосмос". Разрабатывает и изготавливает автоматические космические аппараты научного назначения для работы в околоземном пространстве и для исследования дальнего космоса, универсальные разгонные блоки "Фрегат", спутники дистанционного зондирования Земли и др.