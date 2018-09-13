Два Ту-95МС выполнили полеты в Арктике в рамках маневров "Восток-2018"

Экипажи отработали дозаправку топливом от воздушного заправщика Ил-78

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами в Арктике в рамках маневров "Восток-2018". Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках маневров войск (сил) "Восток-2018" совершили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Чукотского, Восточно-Сибирского морей и Северного Ледовитого океана", - сказали в ведомстве.

В ходе эпизода экипажи Ту-95МС отработали дозаправку топливом от воздушного заправщика Ил-78. Авиационное прикрытие ракетоносцев осуществлялось многоцелевыми истребителями Су-35С Воздушно-космических сил.

Как отметили в министерстве, летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана. "Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - добавили там.

С 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана проводятся масштабные маневры "Восток-2018". Всего в них принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.