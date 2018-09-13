В Совфеде заявили, что военнослужащие не лишатся права использовать соцсети

Глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что ограничения могут касаться только служебной информации

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительственный законопроект, запрещающий военнослужащим публиковать в СМИ или интернете данные о себе, своих сослуживцах и воинских частях, не лишит их возможности в целом пользоваться социальными сетями, так как речь идет только о служебной информации. Об этом журналистам в среду заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Данный законопроект, разработанный Министерством обороны, был внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документом предусмотрен запрет для военнослужащих на размещение в средствах массовой информации и интернете "информации (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих", которая позволит "раскрыть их ведомственную принадлежность", информации об их служебной деятельности, либо служебной деятельности других военнослужащих.

"Никакого нарушения прав человека данный запрет не влечет. Новую законодательную норму нельзя будет вольно трактовать. Не допускается разглашение только непосредственно информации о самой службе, а также той информации, которая может дать указание на подробности этой самой службы", - сказал сенатор. Он подчеркнул, что "все остальное, никоим образом не связанное с работой, можно свободно публиковать в соцсетях".

Он указал на то, что иностранные спецслужбы и террористические организации пытаются заполучить не только конфиденциальные сведения, касающиеся Вооруженных сил РФ, но и "любые персональные данные военнослужащих, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, местонахождение и в конечном итоге рассекретить детали деятельности воинских частей, структур, подразделений". По мнению главы комитета, предложенная правительством норма актуальна, своевременна и необходима.

Бондарев заметил, что за нарушение предлагаемого запрета предусмотрены дисциплинарные меры, самой суровой из которых может стать увольнение, но об административной или уголовной ответственности речи не идет. "Полагаю, что наших бойцов, которые посвятили жизнь родине, которые ради защиты родины готовы жизнью рисковать, эти ограничения абсолютно не смутят и не возмутят", - резюмировал глава оборонного комитета.