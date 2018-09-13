На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20
Китай начал процедуру замены военно-транспортных Ил-76 ВВС НОАК на транспортные самолеты Y-20 собственной разработки и производства, сообщает китайский портал mil.news.sina.com.cn.
defence.pk
Первые 10 транспортных Ил-76 для Военно-воздушных сил НОАК были закуплены в России в 90-х годах и приняты на вооружение авиатранспортной дивизии ВВС в Гуанчжоу. За время эксплуатации они выполнили большой объем работы в рамках поставленных задач. В начале 2000-х, китайская армия, испытывая большой дефицит в военно-транспортных самолетах, обратилась к России с предложением закупки новых, но российские авиастроители не смогли удовлетворить запросы Китая на поставку.
В 2007 году В Пекине приняли решение о разработке собственного самолета, способного заменить Ил-76 в ВВС НОАК. Новый самолет с повышенными возможностями получил название Y-20, первый прототип поднялся в небо в 2013 году. С 2016 года НОАК получило несколько экземпляров данного самолета, а с 2018 года стартовало массовое производство. По информации источника издания, главным этапом в программе Y-20 является успешная доводка нового двигателя отечественной разработки, и в случае решения этого вопроса Китай станет полностью независимым в этой сфере авиации.
По планам командования НОАК, на первом этапе поступления Y-20 в ВВС, будут сформированы две дивизии этих самолетов. Высвободившиеся Ил-76, с поддержанием летной годности которых Китай испытывает трудности, будут перенаправлены для решения других задач.
Как сообщали ранее китайские СМИ, максимальная полезная нагрузка Y-20 составляет 66 тонн, что на 6 тонн больше, чем у российского Ил-76. Экипаж - три человека. Длина фюзеляжа составляет 47 метров, размах крыла — 45 метров, максимальная высота самолета достигает 15 метров. Максимальный взлетный вес военно-транспортного Y-20 немногим более 200 тонн. Максимальная дальность полета самолета при полной загрузке ориентировочно составляет 4,4 тысячи километров.
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В 2007 году В Пекине приняли решение о разработке собственного самолета, способного заменить Ил-76 в ВВС НОАК. Новый самолет с повышенными возможностями получил название Y-20, первый прототип поднялся в небо в 2013 годуРешение о переводе производства Ил-76 из Ташкента (Узбекистан) в Россию на авиазавод "Авиастар" в Ульяновск принято в 2006 году. В итоге, первый полет самолет "01-02" Ил-76МД-90А совершил 22 сентября 2012 года.
Позорная страница в истории российского авиастроения...
Позорная страница в истории российского авиастроения...Сильно сказано!
Я надеюсь, что Вы имеете отношение к производству и понимаете то, о чём пишите.
Китай начал процедуру замены военно-транспортных Ил-76 ВВС НОАК
Начал ЗАМЕНУ.
Сильно сказано.
Чуваки с китайского портала "мриют" словно "хохлизмом" заразились.
Вот прям завтра или "прям вчера" ... возьмут и "заменят".
максимальная полезная нагрузка Y-20 составляет 66 тонн, что на 6 тонн больше, чем у российского Ил-76
Максимальная грузоподъемность Ил-476 составляет 60 тонн.
Экипаж - три человека.
Экипаж Ил-76-МД-90А состоит из пяти человек. По сравнению с базовой моделью самолета, значительным изменениям подверглись их рабочие места. Машина получила новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, с новейшим ПрНПК «Купол-III-76М».https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/il-476/
А тут мне не понятно. Невозможно было сделать 2 человека, как в современных пассажирских лайнерах? Хотя бы сократить до 3 человек, как это сделали китайцы?
liv444
Вот прям завтра или "прям вчера" ... возьмут и "заменят".Во-первых, где там сказано, что "вот прям завтра"? Во-вторых, ресурс эксплуатации Ил-76 купленных в 90-х, вряд ли уже выработан и разбрасываться ими вряд ли будут китайцы, т.е. речь на начальном этапе не о замене, а о дополнении, т.к. :
В начале 2000-х, китайская армия, испытывая большой дефицит в военно-транспортных самолетах, обратилась к России с предложением закупки новых, но российские авиастроители не смогли удовлетворить запросы Китая на поставку.
А тут мне не понятно. Невозможно было сделать 2 человека, как в современных пассажирских лайнерах?Насколько знаю, пилоты гражданских лайнеров не сильно довольны этим. Это компаниям хорошо. Большой экипаж может работать посменно, снижая нагрузку на каждого человека. Безопасность полётов.