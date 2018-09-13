На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20

Китай начал процедуру замены военно-транспортных Ил-76 ВВС НОАК на транспортные самолеты Y-20 собственной разработки и производства, сообщает китайский портал mil.news.sina.com.cn.

defence.pk

Первые 10 транспортных Ил-76 для Военно-воздушных сил НОАК были закуплены в России в 90-х годах и приняты на вооружение авиатранспортной дивизии ВВС в Гуанчжоу. За время эксплуатации они выполнили большой объем работы в рамках поставленных задач. В начале 2000-х, китайская армия, испытывая большой дефицит в военно-транспортных самолетах, обратилась к России с предложением закупки новых, но российские авиастроители не смогли удовлетворить запросы Китая на поставку.

В 2007 году В Пекине приняли решение о разработке собственного самолета, способного заменить Ил-76 в ВВС НОАК. Новый самолет с повышенными возможностями получил название Y-20, первый прототип поднялся в небо в 2013 году. С 2016 года НОАК получило несколько экземпляров данного самолета, а с 2018 года стартовало массовое производство. По информации источника издания, главным этапом в программе Y-20 является успешная доводка нового двигателя отечественной разработки, и в случае решения этого вопроса Китай станет полностью независимым в этой сфере авиации.

По планам командования НОАК, на первом этапе поступления Y-20 в ВВС, будут сформированы две дивизии этих самолетов. Высвободившиеся Ил-76, с поддержанием летной годности которых Китай испытывает трудности, будут перенаправлены для решения других задач.

Как сообщали ранее китайские СМИ, максимальная полезная нагрузка Y-20 составляет 66 тонн, что на 6 тонн больше, чем у российского Ил-76. Экипаж - три человека. Длина фюзеляжа составляет 47 метров, размах крыла — 45 метров, максимальная высота самолета достигает 15 метров. Максимальный взлетный вес военно-транспортного Y-20 немногим более 200 тонн. Максимальная дальность полета самолета при полной загрузке ориентировочно составляет 4,4 тысячи километров.