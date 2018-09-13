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13.09.2018
Военное обозрение

В НАТО обеспокоены ростом числа "наступательных постов" РФ на границе

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Румыния, Польша и Турция на министерской встрече в Бухаресте выразили общую обеспокоенность увеличением количества "наступательных военных постов" на границах со странами НАТО, передает РИА Новости.

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Одиннадцатого сентября в Бухарест прибыли главы МИД Турции и Польши, чтобы обсудить итоги июльского саммита НАТО, а также вопросы безопасности в регионе.

По завершении встречи министры опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что страны НАТО продолжают с обеспокоенностью следить за ростом "наступательных военных постов России, в том числе на границах альянса", а также за продолжающимися нарушениями российскими самолетами воздушного пространства НАТО.

Кроме того, озабоченность глав внешнеполитических ведомств вызвали милитаризация Крыма и Калининградской области, многочисленные учения, проводимые на территории РФ, и невыполнение российской стороной обязательств по контролю над вооружением, что не способствует укреплению доверия.

Участники встречи подчеркнули, что странам НАТО необходимо придерживаться в отношении РФ прежней политики, согласованной на последних саммитах альянса.

Министры подтвердили свою приверженность официальной позиции альянса, заявившего о непризнании "аннексии" Крыма и осудившего Россию за дестабилизацию ситуации в Донбассе, Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии.

Главы МИД призвали Москву сыграть "конструктивную роль" в мирном урегулировании региональных конфликтов.

12.09.2018
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Страны
Абхазия
Польша
Россия
Румыния
Турция
Южная Осетия
Проекты
NATO
Военные учения
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