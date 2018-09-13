Войти
13.09.2018
Военное обозрение

Начало производства "Платформы-О". В ПАО "КамАЗ" назвали сроки

424
0
0

Серийное производство тягачей на базе шасси "Платформа-О", предназначенных, в том числе для комплексов "Ярс" и "Тополь-М", начнется не раньше 2023 года, передает ТАСС сообщение советника гендиректора ПАО "КамАЗ" Владислава Полонского.

www.facebook.com

По словам Полонского, такие сроки обусловлены необходимостью создания соответствующих производственных мощностей и выделения "потребных финансовых средств".

В настоящее время АО "Ремдизель" (производитель платформ, входит в ПАО "КамАЗ") располагает лишь опытным производством, способным выпускать не более 10 тягачей в год. А чтобы закрыть потребность в этих платформах, нужно производить около 400 машин в год, пояснил он.

Советник гендиректора напомнил, что сегодня в войсках используются тягачи Минского завода (МЗКТ) – на них смонтировано свыше 60 образцов ракетного вооружения, в том числе все пусковые установки РВСН.

Он также отметил, что после запуска отечественных платформ в серию, в войсках будет происходить постепенный переход от машин МЗКТ к ("Платформе-О"), который займет не менее десяти лет.

в 2008 году КамАЗ выиграл конкурс Минобороны на проведение НИОКР по созданию специальных колесных шасси и колесных тягачей. Цель проекта – обеспечение технологической независимости РВСН.

Созданная впоследствии "Платформа-О" оснащена электромоторами для каждого колеса, не имеет коробки передач, раздаточной коробки, дифференциалов, приводных валов, что значительно снижает ее вес. Кроме того, машина имеет режим "крабового хода" – это когда колеса поворачиваются в одну сторону, позволяя транспортному средству двигаться практически боком.

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
КАМАЗ
МЗКТ
Ремдизель
Персоны
Полонский Владислав
Проекты
Платформа
Похожие новости
13.09.2018
Серийное производство шасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" начнется после 2023 года
07.09.2018
Российские шасси для "Тополей-М" и "Ярсов" примут на вооружение в 2018 году
31.10.2016
"Полагаю, Когогин будет просить аудиенции Путина": кто ответит за "ядерную" сороконожку?
15.07.2016
Сергей Шойгу занес сапог над челнинской «ядерной» сороконожкой
10.09.2018
Новые тягачи для "Ярсов" примут на вооружение в 2018 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 15:43
  • 3
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 13.09 15:34
  • 12
"Армата" станет суперубийцей танков
  • 13.09 15:16
  • 1639
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.09 14:58
  • 1
Мягкая колонизация Африки
  • 13.09 13:59
  • 6
На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20
  • 13.09 13:49
  • 4080
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 13:10
  • 4
Законопроект, запрещающий военным рассказывать в соцсетях о службе, необходим, считает сенатор Бондарев
  • 13.09 13:08
  • 23
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 13.09 13:06
  • 2
Очень они сложные. В Малайзии проблемы при обслуживании российских самолётов
  • 13.09 12:35
  • 5
Большая война возвращается.
  • 13.09 12:21
  • 4
Поближе к берегу: как изменится состав ВМФ России
  • 13.09 12:16
  • 4
"Уралвагонзавод" сообщил о скором завершении испытаний модернизированной БМП-1 "Басурманин"
  • 13.09 11:51
  • 19
Головной атомный ледокол "Арктика" спустят на воду в Петербурге 16 июня
  • 13.09 11:46
  • 1
Какой модернизированный Т-72 является самым лучшим и самым "засекреченным"
  • 13.09 11:28
  • 3
Источник: РСК "МиГ" возобновила работы над ударным беспилотником "Скат"