Начало производства "Платформы-О". В ПАО "КамАЗ" назвали сроки

Серийное производство тягачей на базе шасси "Платформа-О", предназначенных, в том числе для комплексов "Ярс" и "Тополь-М", начнется не раньше 2023 года, передает ТАСС сообщение советника гендиректора ПАО "КамАЗ" Владислава Полонского.

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По словам Полонского, такие сроки обусловлены необходимостью создания соответствующих производственных мощностей и выделения "потребных финансовых средств".

В настоящее время АО "Ремдизель" (производитель платформ, входит в ПАО "КамАЗ") располагает лишь опытным производством, способным выпускать не более 10 тягачей в год. А чтобы закрыть потребность в этих платформах, нужно производить около 400 машин в год, пояснил он.

Советник гендиректора напомнил, что сегодня в войсках используются тягачи Минского завода (МЗКТ) – на них смонтировано свыше 60 образцов ракетного вооружения, в том числе все пусковые установки РВСН.

Он также отметил, что после запуска отечественных платформ в серию, в войсках будет происходить постепенный переход от машин МЗКТ к ("Платформе-О"), который займет не менее десяти лет.

в 2008 году КамАЗ выиграл конкурс Минобороны на проведение НИОКР по созданию специальных колесных шасси и колесных тягачей. Цель проекта – обеспечение технологической независимости РВСН.

Созданная впоследствии "Платформа-О" оснащена электромоторами для каждого колеса, не имеет коробки передач, раздаточной коробки, дифференциалов, приводных валов, что значительно снижает ее вес. Кроме того, машина имеет режим "крабового хода" – это когда колеса поворачиваются в одну сторону, позволяя транспортному средству двигаться практически боком.