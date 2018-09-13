На учении "Восток-2018" применят новые комплексы РЭБ

Новейшие радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотниками впервые будут задействованы в масштабном учении "Восток-2018" для круглосуточного мониторинга воздушного пространства с целью защиты от ударных беспилотников командных пунктов и других важных объектов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Минобороны РФ

Речь идет о комплексах РЭБ "Силок-01" и "Житель".

Новые системы способны дистанционно посадить низколетящие беспилотные аппараты. По данным Минобороны, основная задача комплекса "Силок-01" состоит в обнаружении (в автоматическом режиме) БЛА противника и определения его координат. В свою очередь "Житель" засекает и подавляет разведывательную аппаратуру беспилотника при любых диапазонных частот.

В военном ведомстве также сообщили, что указанные комплексы в текущем году поступили на вооружение подразделений РЭБ Центрального округа. При этом они уже успели побывать в Сирии, где прекрасно себя зарекомендовали. Однако в учении на территории РФ будут применены впервые.

Напомним, 11 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока стартовало учение "Восток-2018". Общее руководство маневрами осуществляет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В рамках подготовки к учению была проведена масштабная перегруппировка войск ВВО и ЦВО, соединений ВДВ и ВКС России. В общей сложности к маневрам привлечены около 300 тыс. военнослужащих, задействовано около 36 тыс. единиц бронетехники, более тысячи летательных аппаратов, около 800 кораблей и судов обеспечения.