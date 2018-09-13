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13.09.2018
Военное обозрение

Очень они сложные. В Малайзии проблемы при обслуживании российских самолётов

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Техобслуживание купленных в США самолетов проходит по понятной заранее обговоренной схеме, чего нельзя сказать об аналогичном сотрудничестве с Россией, приводит Лента.ру мнение высокопоставленного малайзийского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

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По словам чиновника, взаимодействие между заказчиком и производителем, находящимся в РФ, затруднено различными бюрократическими препонами.

Проблема с российскими истребителями (Су-30МКМ и МиГ-29Н) – это российский способ ведения бизнеса,

заявил он.

По условиям контракта, российские инженеры должны поддерживать малайзийского заказчика в течение некоторого времени, однако российская сторона не раскрыла всех деталей – во время покупки малайзийцы не были проинформированы о том, что спустя 10 лет будут необходимы работы, которые имеют право выполнить только россияне, рассказал чиновник.

Он отметил, что американская система послепродажного обслуживания более прозрачна и понятна.

В итоге это означает, что все, купленное в США, как и последующее обслуживание, было очень надежным,

сказал собеседник.

По его мнению, правительство не любит покупать военную технику у США или ЕС, поскольку с ними не проходят коррупционные варианты – там всё должно быть чисто, всё лежать "поверх стола".

Чиновник добавил, что национальная безопасность частенько используется как предлог для коррупции.

Напомним, в июле глава Минобороны Малайзии Мохамад Сабу сообщил, что из 28 российских истребителей, стоящих на вооружении королевских ВВС, в воздух способны подняться лишь четыре. Остальные находятся в ремонте. При этом он предложить восполнить нехватку истребителей путем покупки подержанных F/A-18C/D Hornet.

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
США
Продукция
F-18
МиГ-29Н
Су-30
Су-30МК
Проекты
Евросоюз
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2 комментария
№1
13.09.2018 12:38
что-то это мне напоминает....ах, да!! коррупционно-заказную статью!
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№2
13.09.2018 13:06
Цитата, 4KOt сообщ. №1
что-то это мне напоминает....ах, да!! коррупционно-заказную статью!

Да да заркало виновата что рожа крива
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