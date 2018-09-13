По прозвищу "Позор": украинский броневик "Дозор-Б" получил новую броню
Многострадальный украинский бронетранспортер "Дозор-Б" получил дополнительное бронирование. Как сообщает autoconsulting.com.ua, модернизированная бронемашина была продемонстрирована в День танкиста на Киевском бронетанковом заводе.
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Опытная эксплуатация в войсках первых десяти машин выявила очередные недостатки, которые сейчас устраняют.
Так, на машинах смонтировали дополнительную броню. Навесные листы стали усилили жизненно важные зоны, а также десантный отсек.
Новые характеристики "Дозор-Б" по стойкости от стрелкового оружия не раскрываются, но конструкторы считают, что проведенные работы дали положительный эффект. Также предпринимаются меры по повышению стойкости к выстрелам из РПГ и т.п.
"Дозор-Б" - старая украинская разработка, которую уже второе десятилетие пытаются довести до ума. Из-за большого количества недостатков и плохого качества некоторые СМИ переименовали "Дозор" в "Позор".
Многие эксперты до сих пор сомневаются, что машина когда-нибудь будет доведена до ума. У нее много врожденных недостатков, чтобы их устранить нужна полная переделка конструкции, что в нынешних условиях Украины, испытывающей острый экономический кризис, практически невозможно.
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Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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