Россия привержена развитию обменов с Японией в военной области

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. РФ твердо привержена развитию обменов с Японией в военной области, несмотря на участие Токио в создании регионального сегмента глобальной ПРО США, заявил в среду посол РФ в Токио Михаил Галузин.

"Мы видим, что, к сожалению, в Японии сохраняется массированное военное присутствие США. У Японии и США есть договор о безопасности, который позволяет размещать на ее территории массированные вооруженные подразделения США. Япония, к сожалению, участвует в создании азиатско-тихоокеанского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США, которая (глобальная система. - Прим. ред.) способна подорвать стратегическую стабильность, глобальную стабильность и которая нацелена, как показывают объективные расчеты наших военных экспертов, против стратегического ядерного потенциала России и Китая. Это моменты, которые требуют, на наш взгляд, корректировки", - сказал посол в интервью телеканалу RT.

"Но мы при этом остаемся твердыми приверженцами развития обменов с Японией в военной области. Надеемся достичь какого-то взаимопонимания", - добавил дипломат.

Правительство Японии 19 декабря 2017 года приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года. Россия неоднократно выражала озабоченность в связи с этими планами.