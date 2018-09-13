Огненная лавина: "Солнцепек" показал свою мощь на учениях в Алжире

В ходе состоявшихся в Алжире масштабных маневров с боевой стрельбой применили тяжелую огнеметную систему российского производства ТОС-1А.

Практически вся техника, продемонстрированная в репортаже об учебных наступательных действиях, - российского производства. Так, артиллерийская подготовка началась с массированного удара реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", который как раз и поддержали "Солнцепеки". В результате оборона "противника" утонула в море огня.

Затем стали работать 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".

По воздушным целям били переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". ЗСУ-23-4 "Шилка" уничтожили мишени, изображающие боевые вертолеты.

В это время по переднему краю ударили своими 30-мм автоматическими пушками БМП-2М с боевым модулем "Бережок" и противотанковые комплексы "Корнет".

Затем началось наступление бронетехники - на острие удара находились основные боевые танки Т-90СА. В итоге "вражеская" оборона была успешно прорвана.

По мнению военных экспертов, приобретение Алжиром ТОС-1А резко усилило возможности сухопутных подразделений данного государства. Удары "Солнцепеков" 220-мм термобарическими боеприпасами создают настоящие бреши в укреплениях и способствуют успешному продвижению войск.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев