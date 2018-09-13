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13.09.2018
Российская газета

Новые фото российского лазерного комплекса "Пересвет" появились в Сети

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Лазерный комплекс "Пересвет"
Лазерный комплекс "Пересвет".
Источник: rg.ru

Новейший лазерный комплекс "Пересвет" заметили на железнодорожных платформах. Фотографии элементов уникальной российской боевой системы появились на форуме "Авиабаза" и в Twitter.

Многих экспертов удивило, что данная установка путешествует по стране так открыто, без какой-либо маскировки брезентом.

Первая информация о создании данного супероружия была обнародована в марте текущего года Президентом России Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Поскольку эта убойная новинка была безымянной, то Министерство обороны объявило конкурс на лучшее название для нее. В результате комплекс стал именоваться "Пересветом".

Официальных подробностей о целях, для которых создан этот мощный лазер, пока нет, однако есть мнение, что он способен эффективно бороться с различными воздушными объектами, в том числе ракетами различных типов.


Петр Иванцов

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пересвет
Персоны
Путин Владимир
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