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13.09.2018
ЦАМТО

ВВС США заказали дополнительные транспорты-заправщики KC-46A "Пегасус"

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КС-46A
Рисунок самолета-заправщика КС-46A.
Источник: earthtimes.org

ЦАМТО, 12 сентября. Компания Boeing объявила о заключении с ВВС США контракта на поставку 18 дополнительных многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46A "Пегасус".

Контракт стоимостью 2,858 млрд. долл. также предусматривает поставку запчастей, вспомогательного оборудования, двух запасных двигателей и 5 подкрыльевых контейнерных систем дозаправки топливом в полете.

Работы должны быть завершены к январю 2022 года. Соглашение является реализацией четвертого опциона на поставку самолетов KC-46A в рамках этапа мелкосерийного производства. Таким образом, на текущий момент с Boeing заключены контракты на производство 52 ед. KC-46A.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2011 года ВВС США объявили компанию Boeing, предложившую проект самолета KC-767, победителем тендера на поставку 179 новых транспортов-заправщиков, предназначенных для замены состоящих на вооружении устаревших KC-135 и KC-10. Одновременно с компанией был заключен начальный контракт максимальной стоимостью 4,9 млрд. долл. на проектирование, разработку, проведение испытаний и производство четырех опытных образцов KC-46A. Сборка самолетов осуществляется на предприятии в Эверетте (шт.Вашингтон).

ВВС США 18 августа 2016 года заключили с компанией Boeing контракт, предусматривающий поставку KC-46A "Пегасус" в рамках первых двух опционов на мелкосерийное производство. Стоимость заказа составила 2,814 млрд. долл. Контракт предполагал производство семи самолетов в рамках LRIP-1 и 12 в рамках LRIP-2. В январе 2017 года был реализован третий опцион, предполагающий поставку 15 KC-46A, а также сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью 2,123 млрд. долл.

На прошлой неделе компания Boeing сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) по результатам серии испытаний предоставило дополнительный сертификат типа KC-46, который подтверждает, что системы заправки и авионика самолета соответствуют требованиям FAA. Тем самым, начавшиеся в 2015 году испытания для сертификации самолета KC-46 Федеральным управлением гражданской авиации завершены. В то же время, военный сертификат типа MTC (Military Type Certificate) от ВВС США пока не получен. Испытания для получения военной сертификации типа компания Boeing завершила в начале июля. В целом налет испытательных самолетов составил 3500 часов, в ходе которых на самолеты F-16, F/A-18, AV-8B, C-17, A-10, KC-10, KC-135 и KC-46 было закачано в воздухе 3 млн. фунтов топлива.

Из-за технических проблем сроки передачи самолетов ВВС США уже значительно сместились. Компания рассчитывает, что все формальности будут улажены в ближайшее время и поставки начнутся до конца текущего года.

На текущий момент, помимо контрактов на строительство 52 самолетов для ВВС США, компания Boeing получила заказ на продажу трех KC-46A ВВС Японии.

12.09.2018
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Страны
США
Япония
Продукция
A-10 Warthog
C-17
F-16
F-18
Harrier
KC-135
Ил-214 (МТС)
КС-46
Компании
Boeing
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