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13.09.2018
ЦАМТО

ВВС Испании получат новый вертолет AS-332 "Супер Пума"

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AS-332B1
AS 332B1 Super Puma 01. Фото: www.flickr.com.

ЦАМТО, 12 сентября. Правительство Испании одобрило покупку для ВВС страны дополнительного вертолета AS-332 C1e "Супер Пума" (H-215), стоимость которого оценивается в 18 млн. евро (20,8 млн. долл.).

Машина приобретается в рамках модернизации вертолетного парка поисково-спасательной службы ВВС.

Как сообщает Infodefensa.com, новый AS-332 C1e станет четвертым вертолетом этого типа, приобретенным у компании Airbus Helicopters за последние два года. Первые три машины после адаптации к версии для проведения поисково-спасательных операций уже приняты на вооружение 802-й эскадрильи ВВС Испании, размещенной в Гандо (Гран-Канария).

Контракт на поставку также будет включать пакет технической документации и запасные части для технического обслуживания четырех вертолетов "Супер Пума" в течение двух лет, что совпадает с гарантийным периодом.

Как сообщал ЦАМТО, МО Испании подписало контракт стоимостью 15 млн. евро на приобретение первого вертолета AS-332 "Супер Пума" через Агентство поддержки НАТО (NATO Support Agency) в июне 2016 года. Машина поступила на вооружение в ноябре 2016 года.

Кабинет министров Испании 23 июня 2017 года одобрил приобретение еще двух вертолетов AS-332 C1E "Супер Пума" в версии SAR/CSAR, предназначенной для проведения поисково-спасательных операций в мирное время и в боевых условиях. Стоимость закупки составила 30 млн. евро. Процедура приобретения была реализована через Агентство НАТО по техническому обеспечению и снабжению (NAMSA – NATO Maintenance and Supply Agency).

Восстановление парка поисково-спасательных вертолетов стало необходимым в связи с потерей двух использовавшихся для выполнения этих задач AS-332 "Супер Пума" в марте 2014 года и октябре 2015 года. Жертвами этих инцидентов стали 7 человек. Ранее еще два вертолета были потеряны в Афганистане.

Вертолеты в конфигурации SAR оснащаются многофункциональными дисплеями, четырехосевым автопилотом, дополнительным топливным баком, поисковым прожектором и системой связи Iridium.

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Испания
Продукция
AS-332
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
H225
NATO
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