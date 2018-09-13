WNP (Польша): Учения "Восток-2018": демонстрация военной мощи или политический шантаж?

С 11 по 17 сентября 2018 года на Дальнем Востоке будут проходить самые масштабные за последние четверть века военные учения. Российское министерство обороны говорит, что настолько больших маневров россияне не устраивали с 1981 года. Самая динамичная часть учений призвана проверить готовность войск к переброске на большие расстояния и отработать взаимодействие между сухопутными подразделениями и силами военного флота.

С 11 по 17 сентября 2018 года на российском Дальнем Востоке будут проходить самые масштабные за последние четверть века военные учения. Российское министерство обороны говорит, что настолько больших маневров россияне не устраивали с 1981 года. На полигонах Восточного военного округа, в Беринговом и Охотском морях, Авачинском и Кроноцком заливах на Тихом океане будут тренироваться огромные силы: более тысячи самолетов, вертолетов, беспилотных аппаратов, 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, 80 тысяч кораблей и судов обеспечения, а также 300 тысяч военных.

Самая динамичная часть учений, призванных проверить готовность войск к переброске на большие расстояния, отработать взаимодействие между сухопутными подразделениями и силами военного флота, а также усовершенствовать навыки рядового и командного состава, пройдет на забайкальском полигоне Цугол.

Нам стоит следить за учениями?

На этом этапе будет задействовано 25 тысяч российских военных, более 3 000 представителей китайских и монгольских вооруженных сил, 7 000 единиц боевой техники, в том числе около 250 самолетов и вертолетов. Следует ли Польше и Европе внимательно следить за этими маневрами? Сейчас они проходят далеко от наших границ, в отличие от учений "Запад-2017", которые разворачивались в непосредственной близости от Польши. Российский Центральный военный округ включает в себя Поволжье, Урал и Западную Сибирь, его командование находится в Екатеринбурге. Восточный военный округ со штабом в Хабаровске - это остальная часть Сибири и Дальний Восток. Самое важное, однако, не то, где проходят учения, а какие цели ставит перед собой Российская Федерация, которая собирается в этом году провести в армии еще 2 500 разного рода учебных мероприятий.

Три аспекта учений

"Я вижу в этой ситуации три аспекта, - объясняет нашему порталу бывший руководитель польского Бюро национальной безопасности генерал Роман Полько (Roman Polko). - Армия, конечно, должна устраивать учения. Нам стоит поучиться у россиян, как командовать, быстро принимать решения, проводить масштабные маневры, а не следить на экране компьютерного симулятора за пятью танками, изображающими 500 машин".

Генерал убежден, что без реальных учений, в которых задействованы тысячи военных, невозможно проверить реальную боевую готовность, понять, насколько мы готовы перебрасывать силы на большие расстояния, координировать и синхронизировать действия разных видов войск. "Альянс об этом, к сожалению забыл. Там есть люди, которые даже блокируют такого рода инициативы, но нам следовало бы за это взяться", - говорит генерал.

Второй аспект - это пропагандистская подоплека действий Путина, который успешно демонстрирует, что Россия остается важным игроком на глобальной арене. Он перехватил инициативу, диктует свои условия, показывает, что может действовать эффективно. Тем временем НАТО занимает пассивную позицию.

"Третий аспект заключается в том, что нам следует внимательно присмотреться к сценариям этих учений. На маневрах "Запад" в предыдущие годы россияне часто отрабатывали действия, которые казались многим совершенно немыслимыми (например, применение тактических ядерных вооружений). В связи с этим нарастает напряженность, которая может перерасти в более масштабный конфликт", - отмечает Полько.

Альянсу пора переосмыслить свои принципы

В связи с этим нам нужно заново проанализировать современные угрозы и сформулировать принципы, на которых мы строим нашу стратегию безопасности. "Мы отстаем от Путина, который успешно опробовал гибридную войну на Украине, а сейчас продолжает использовать гибридные элементы. Между тем мы в рамках Альянса не можем даже договориться о том, как должны выглядеть отношения между НАТО и ЕС, не говоря уже о переосмыслении сути союза, который задумывался как блок, противостоящий СССР. Враг изменился, он стал незаметным, гибридным", - рассказывает генерал.

Случайное ли совпадение, что учения начинаются в тот же день, что Экономический форум во Владивостоке, на который традиционно пригласили японского премьера Синдзо Абэ? Заявления россиян, что маневры, разворачивающиеся в том числе на расположенном по соседству с Японией Дальнем Востоке не направлены против Токио, вряд ли звучат для японской стороны убедительно.

Новый центр тяжести

Первый этап учений, длящийся двое суток, включает в себя планирование, подготовку войск к ведению боевых действий, организацию взаимодействия и обеспечения. На втором этапе продолжительностью пять суток военные перейдут к практическим задачам. Путин, убеждены аналитики, прекрасно осознает, что НАТО не вынашивает планов по нападению на российскую территорию, и поэтому главная цель регулярных учений связана вовсе не с защитой российских границ. В первую очередь Кремль старается укрепить связи общества с армией и убедить россиян, что их стране угрожает опасность, чтобы отвлечь внимание от того, как сильно она стала отставать от Запада в экономическом плане. Комментаторы также указывают, что сейчас в мире существует три сверхдержавы: США, Россия и Китай. Тот игрок, которому удастся вступить в прочный союз с Пекином, изменит расклад сил на мировой арене.

Российско-китайский политический полюс

Политолог Олег Хавич видит в этих учениях желание России продемонстрировать не только то, что она обладает серьезным потенциалом, но и то, что она заключила союз с Китаем. "Это важная цель маневров. Такое большое количество китайских военных (более 3 000 человек) и техники впервые принимают участие в учениях на российской территории. До сих пор приезжали только небольшие подразделения с парой танков или бронетранспортеров", - говорит эксперт нашему порталу.

Он добавляет, что учения - это попытка заявить о российско-китайском полюсе в новом мире XXI века, показать Западу (и прежде всего США), что появляется новая сверхдержава, которая станет проблемой для американцев. "Это сигнал для Вашингтона. Европа получила свое послание в прошлом году. Это были беспрецедентные по своему размаху российско-белорусские маневры, каких не бывало с 1980-х годов", - добавляет он.

А, может быть, "Восток-2018" - это элемент шантажа Европы и США, при помощи которого Россия предлагает им еще раз задуматься о нормализации отношений и отмене санкций?

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Влодек Калета (Wodek Kaleta)