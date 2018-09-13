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13.09.2018
ЦАМТО

Сухопутные войска Филиппин приобрели болгарские гранатометы

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Военнослужащие ВС Филиппин
Военнослужащие ВС Филиппин.
Источник: armscom.net

ЦАМТО, 12 сентября. Командование Сухопутных войск Филиппин приступило к оснащению пехотных батальонов 40-мм ручными противотанковыми гранатометами многоразового применения семейства ATGL-L болгарского производства.

Как сообщает ресурс Mintfo.com со ссылкой на MaxDefense Philippines, оснащение болгарскими гранатометами "увеличит огневую мощь пехотных батальонов и позволит заменить устаревшие и более тяжелые безоткатные орудия, которые теперь могут быть установлены на легких транспортных средствах". На приложенных к сообщению фотографиях показаны ящики с выстрелами RTB-7MA с термобарической гранатой GTB-7MA. Масса выстрела – 4,6 кг, масса гранаты – 4,2 кг, дальность прямого выстрела – 200 м.

Гранатометы производства болгарской компании Arsenal JSCO были приобретены в рамках проекта Rocket Launcher Light, являющегося частью программы модернизации ВС Филиппин, которая реализовывалась в рамках подписанному в 1995 году республиканского закона №7898 (Republic Act No. 7898 / AFP Modernization Act).

Как заявлено, термобарические выстрелы были востребованы в ходе операции по освобождению населенного пункта Марави от захвативших его исламистских боевиков в 2017 году. Тем не менее, на тот момент данные гранатометы на вооружении СВ отсутствовали.

12.09.2018
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Болгария
Филиппины
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