ВВС Венгрии получили первую партию отремонтированных вертолетов Ми-24П

ЦАМТО, 12 сентября. Военно-воздушные силы Венгрии на авиабазе в Сольноке получили первую партию из двух отремонтированных и модернизированных в России транспортно-боевых вертолетов Ми-24П.

По информации Honvedelem.hu, машины до 10 сентября находились в Кечкемете и днем 11 сентября прибыли на авиабазу в Сольноке.

Как уже сообщал ЦАМТО, Россия проводит капитальный ремонт восьми ударных вертолетов Ми-24 ВВС Венгрии в рамках соглашения, подписанного 31 октября 2017 года. В середине ноября 2017 года российский самолет Ан-124 вылетел с авиабазы "Кечкемет" в Санкт-Петербург с первой партией Ми-24 на борту.

В январе 2018 года стало известно, что восемь вертолетов Ми-24В и Ми-24П ВВС Венгрии, доставленные на 419-й авиаремонтный завод (419 АРЗ), являющийся дочерним предприятием "Вертолетов России", будут отремонтированы, модернизированы и оснащены системами ночного видения. Ремонт вертолетов будет проводиться ОАО "419 АРЗ", ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля" и ОАО "НПО "Геофизика-НВ".

Все восемь вертолетов были разобраны, а их двигатели ТВ3-117В доставлены на предприятие АО "ОДК-Климов" для ремонта и продления срока эксплуатации. Кабины вертолетов модернизируются для размещения восстановленной авионики, а их внутреннее и внешнее освещение адаптируется для применения очков ночного видения.

Оснащенные системами ночного видения вертолеты после передачи будут протестированы в Венгрии. Успех испытаний может позволить "419 АРЗ" получить заказ на модернизацию еще четырех Ми-24 ВВС Венгрии.

В настоящее время в боевом составе ВВС Венгрии ударные вертолеты отсутствуют, поскольку около двух десятков имеющихся Ми-24 были непригодны к полетам в течение многих лет (ранее находившиеся у власти правительства не стремились выделять средствами на обслуживание вертолетов российского производства).

Это второе подписанное с Россией крупное соглашение на восстановление вертолетов ВВС Венгрии. Как сообщал ЦАМТО, в 2016 году по итогам тендера ВС Венгрии заключили контракт на проведение ремонта пяти состоящих на вооружении многоцелевых вертолетов Ми-17 с холдингом "Вертолеты России". Первые четыре машины уже отремонтированы и в мае 2017 года были доставлены в Кечкемет.

Ми-24 ВВС Венгрии оснащены противотанковыми управляемыми ракетами 9M114 "Штурм" и НАР C-8, но обе системы требуют проведения работ с целью продления ресурса. По сообщениям СМИ, Россия предложила вооружить вертолеты новыми ракетами 9M120 "Атака", но это будет нарушением ограничений, введенных ЕС, которые позволяют лишь проводить капитальный ремонт без модернизации.

По оценке западных экспертов, подписав соглашения по Ми-17 и Ми-24 , венгерское правительство демонстрирует особые отношения с Россией, которые не приветствуются в Брюсселе и Вашингтоне. "Венгерский путь" сохранения и укрепления связей с Москвой не поддерживается и частью политиков в Венгрии. К примеру, некоторые венгерские политики предлагали провести обслуживание и капитальный ремонт Ми-17 и Ми-24 в Польше или Чехии.

На этом фоне большая часть стран Восточной Европы в последние годы активно избавляется от ВиВТ советского/российского производства и закупает бывшие в эксплуатации и новые системы западного производства.