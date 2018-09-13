Приведение серийных истребителей "Рафаль" к "индийской" конфигурации начнется в 2022 году

ЦАМТО, 12 сентября. По информации индийских СМИ, первый истребитель "Рафаль" в оговоренной контрактом конфигурации, полностью соответствующей требованиям ВВС Индии, прибудет в страну последним (из 36 законтрактованных машин) в апреле 2022 года.

Как сообщает Indian Express со ссылкой на свои источники, летные испытания первого "Рафаля" в "индийской" конфигурации (двухместный самолет RB008) начались во Франции в августе. Тестирование истребителя продлится до апреля 2022 года. К этому моменту он должен быть готов к передаче Индии.

С августа 2017 года во Франции находится группа из четырех офицеров ВВС Индии, задачей которых является контроль за вносимыми в конструкцию модификациями и производством истребителей. Испытания модифицированного "Рафаль" проводятся пилотами ВВС Индии и Франции совместно.

В июле в ответе на парламентский запрос министр обороны Нирмала Ситхараман заявила, что поставка серийных истребителей "Рафаль" вместе со связанным оборудованием и вооружением начнется в сентябре 2019 года и будет завершена к апрелю 2022 года.

Тем не менее, к требуемой "индийской" конфигурации эти самолеты начнут модифицироваться только с сентября 2022 года.

По информации анонимного источника издания, летные испытания и сертификация "индийской" версии "Рафаля" будут завершены в течение 67 месяцев (к апрелю 2022 года) после подписания контракта. Только после завершения испытаний и сертификации первого самолета начнутся работы по модификации остальных поставленных Индии серийных "Рафалей" (35 ед.) к "индийской конфигурации" с темпом 7 ед. в месяц. Поэтому фактически первый произведенный для ВВС Индии самолет будет поставлен последним, а 35 ранее переданных заказчику серийных истребителей будут модифицированы в Индии в течение следующих пяти месяцев. Как сообщается, эта процедура будет простым процессом plug-and-play.

В соответствии с требованиями, предъявленными ВВС Индии в рамках тендера на поставку 126 самолетов по программе MMRCA во время нахождения у власти правительства Объединенного прогрессивного альянса, в конструкцию "Рафалей", предложенных на конкурс компанией "Дассо", предполагалось внести 13 изменений, включая улучшенную РЛС, израильскую нашлемную систему отображения и национальные средства самообороны, госопознавания и передачи данных, обеспечение возможности применения с высокогорных аэродромов и т.д. Эти дополнительные возможности отсутствуют на самолетах ВВС Франции. При подписании контракта на поставку 36 самолетов "Рафаль" в ранее разработанный перечень модификаций изменения не вносились.

Как сообщается, сборка первых четырех серийных истребителей "Рафаль" для Индии начнется на производственной линии Dassault в Бордо в начале следующего года. Это соответствует графику и позволит поставить первый самолет ВВС Индии в сентябре 2019 года.

На фоне продолжающихся разбирательств вокруг контракта на поставку 36 истребителей "Рафаль" командование ВВС Индии подтвердило некоторые данные о стоимости покупки самолетов.

Как сообщает ресурс Republic World со ссылкой на заявление анонимного высокопоставленного представителя ВВС Индии, закупка самолетов произведена на выгодных для Индии условиях. Так, цена самих самолетов (vanilla price) составит около 91 млн. евро за одноместный и около 94 млн. евро за двухместный вариант. Общая стоимость 36 истребителей составляет около 3,42 млрд. евро. Стоимость закупаемых вооружений оценивается в 710 млн. евро. Внесение изменений в конструкцию согласно требованиям ВВС Индии (включая интеграцию израильской нашлемной системы отображения и национальных средств самообороны, госопознавания и передачи данных) обойдется индийскому бюджету в 1,7 млрд. евро. Сопутствующие поставки и создание инфраструктуры оцениваются в 1,8 млрд. евро. Стоимость соглашения по логистике для обеспечения заданного уровня функциональных характеристик самолетов (Performance Based Logistics – PBL) составит 353 млн. евро.

Как заявлено, 36 закупаемых Индией серийных истребителей "Рафаль" станут после полной модификации под "индийские требования" наиболее мощной версией этого самолета, произведенной на текущий момент. Даже ВВС Франции получат сравнимый по боевой мощи истребитель несколько позднее.

Как сообщал ЦАМТО, межправительственное соглашение на поставку 36 истребителей "Рафаль" было одобрено Комитетом правительства по безопасности (CCS) 24 августа 2016 года и подписано 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро. Из 36 самолетов, выполненных в конфигурации, соответствующей требованиям ВВС Индии, 28 будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – в двухместной. Поставки "Рафалей" должны начаться в сентябре 2019 года и будут полностью завершены к середине 2022 года.

Офсетные обязательства Dassault Aviation в рамках поставки истребителей составляют 50% от стоимости продажи и включают передачу технологий производства и обслуживания соответствующих продуктов и услуг.

Сделка по "Рафалям" вызвала в Индии жесткую критику со стороны оппозиции из-за огромных затрат.