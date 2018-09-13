Военные полицейские на лошадях патрулируют территорию на маневрах "Восток-2018"

В Минобороны уточнили, что конные патрульные оснащены специальными средствами и экипировкой

ТАСС, 12 сентября. Военная полиция апробирует применение конных экипажей для организации патрулирования территории в рамках маневров "Восток-2018". Об этом в среду сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Военнослужащие перемещаются на лошадях по периметру полевого лагеря с целью выявления диверсионно-разведывательных групп условного противника, по легенде осуществляющих слежку или попытку подхода к полевому лагерю с целью дальнейшего нападения", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что конные патрульные оснащены специальными средствами и экипировкой. Применение лошадей должно сократить время на патрулирование территории и обеспечить бесшумный подход к охраняемым объектам.

С 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана проводятся масштабные маневры "Восток-2018". Всего в них принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.